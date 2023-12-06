Google, bugün Gemini ismini verdiği yeni dil modelini tanıttı. Bard’dan Android’e kadar tüm Google servislerine entegre olacak model, OpenAI’ın GPT’sini alt etmeye çalışacak.

Yapay zekâ yarışında önde gelen şirketlerden biri olan Google, bugün uzun zamandır beklenen Gemini modelini tanıttı. Bir dil modeli (LLM) olan Gemini, Google için yeni bir yapay zekâ yarışı başlatacak ve OpenAI GPT’sine rakip olacak.

Teknoloji devi, paylaştığı bir blog gönderisiyle Gemini’yı bizlerle buluşturdu. Model, birçok önemli işlevi yerine getirebiliyor. CEO Sundar Pichai de “Gemini’ın yetenekleri her alanda son teknoloji.” diyor ve modelin “insanların dünyayı anlama ve onunla etkileşim kurma biçiminden ilham aldığını” söylüyor.

Gemini, üç farklı versiyona sahip: Nano, Pro ve Ultra

Gemini 1.0 olarak da adlandırılan model, Google’ın Deepmind yapay zekâ departmanı ve diğer araştırma bölümleri arasındaki kapsamlı bir iş birliği sonucunda geliştirildi. İleriye doğru büyük bir adımı temsil eden model, nihayetinde tüm Google ürünlerini etkileyecek.

Dil modeli, Nano, Pro ve Ultra olmak üzere üç farklı sürüme sahip. En hafif versiyon Gemini Nano’nun, Android cihazlarda yerleşik olarak yer alması planlanıyor. Öte yandan biraz daha güçlü olan Gemini Pro da Bard sohbet botu gibi birçok Google hizmetine güç verecek. En güçlüsü olan Ultra’yı ise veri merkezleri kurumsal uygulamalarda göreceğiz. Şirket, Ultra’nın en erken 2024’te kullanılmaya başlayacağını söylüyor.

Google, çok modlu bir yapay zekâ modeli olan Gemini’ın mevcut modellerden çok daha iyi bir şekilde, sıfırdan her türlü girdiyi anlayabildiğini ve akıl yürütebildiğini söylüyor. Bu kadar fazla veriyi kullanabilmesi de fizik gibi zorlu konularda iyi olmasını sağlıyor. Gemini’ın en basit versiyonu, şimdilik metin girdileri ve çıktılarıyla çalışabiliyor. Ancak Ultra, çıktığında fotoğraf, video ve sesle çalışma imkânına sahip olacak.

Videoları ve fotoğrafları anında tanımlayabiliyor:

CEO Pichai'nin paylaştığı bir video, Gemini'ın en çok dikkat çeken yeteneklerinden birini gözler önüne serdi. Videoda modelin çizilen görselleri, yapılan hareketleri, gösterilen eşyaları anında tanımlayıp sesli cevap verebildiği görüldü.

Google’ın iddiasına göre bazı konularda GPT-4’ten daha iyi

Google, Gemini'ın OpenAI'ın GPT-4 dil modeliyle bazı konularda karşılaştırıldığı bir görüntü de paylaştı. Şirketin iddiasına göre yeni model, anlamlandırmadan kodlamaya kadar bazı önemli konularda rakibinden önde.

Kod yazma konusunda çok iyi olacak

Gemini, kod yazma konusunda da çok yetenekli olacak. Model, AlphaCod 2 isimli bir kod üretme sistemi kullanıyor. Testlerde de rakiplerinden %85 daha iyi performans göstermiş. İyi olduğu diller arasında Pyhton, Java, C++ ve Go yer alıyor.

Gemini, Bard’ı başka bir seviyeye çıkararak ChatGPT’ye ciddi bir rakip yapacak

Gemini modeli şimdiden birkaç şekilde sunulmaya başladı. Bard, artık Gemini Pro’dan güç alacak ve ChatGPT’ye ciddi bir rakip olmaya çalışacak. Bard, Gemini ile birlikte kullanıcıyı daha iyi anlayabilecek ve daha iyi cevaplar verecek. Şirket, daha doğru ve kaliteli bilgiler sunacağını söylüyor. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz kod yeteneklerini de kazanıyor.

Gemini’dan güç alan Bard, bugünden itibaren 170 ülkede kullanıma sunuldu. Şirket, dil modelinin şimdilik yalnızca İngilizce dilinde olduğunu açıkladı. Ancak yakında diğer dillere de destek geleceğini de ekledi.

Ayrıca Ultra çıktığında Bard’ın yeni bir versiyonunu da göreceğiz. Bu versiyon, Bard Advanced olarak adlandırılacak ve çok daha gelişmiş yapay zekâ özellikleri sunacak. Gemini Pro, yapay zekâ destekli Google Arama (SGE) gibi diğer hizmetlere de ilerleyen zamanlarda eklenecek.

Gemini, Pixel telefonlara da geliyor

Google, Gemini Nano’nun amiral gemisi telefonu Pixel 8 Pro’ya geleceğini de duyurdu. Bu destek, telefona bazı özellikler getirecek. Nano’yla Recorder isimli ses kayıt uygulamasındaki otomatik özetleme iyileşecek. Ayrıca klavyedeki akılı cevaplama özelliği de Gemini Nano desteği alacak. Bu özellikler, aralık ayı içinde telefonlarda sunulacak. Pixel’in Türkiye’de satılmadığını belirtelim.

Google, Gemini Nano için şimdilik çok büyük bir adım atmadı. Sadece iki özelliğe geldiğini ve cihazda çok büyük değişiklikler yapmayacağını görüyoruz. Ancak zamanla bu durum değişecek. Şirket, önümüzdeki yıl daha fazla uygulamaya ekleneceğini söylüyor.

Bard’ın Pixel’lere önümüzdeki yıl geleceğini düşünürsek bu telefonlar yakında Gemini’ın yapay zekâ yetenekleriyle dolup taşacak. Ayrıca en sonunda tüm Android ekosisteminde Gemini’yı göreceğimizi tahmin etmek yanlış olmaz.

Google’ın Gemini ile başarılı olup olmayacağını ve OpenAI’ın GPT’sinin önüne geçip geçmeyeceğini bekleyip göreceğiz.