Google Gemini Nedir? Nasıl Kullanılır? Ücretsiz mi?

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üretken yapay zekâ modeli Gemini, kullanıcılara neler vadediyor? Google Gemini ücretsiz mi? İşte Google Gemini ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Üretken yapay zekâ araçları, hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelmeye başladı. Bugün eskiden olduğu gibi bir internet araması için Google'dan ziyade ChatGPT, Grok veya Gemini gibi araçları kullanır olduk. Çünkü böyle yapmak, zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Peki Google'ın üretken yapay zekâsı Gemini nedir, nasıl kullanılır? Bu içeriğimizde bu soruların yanıtlarını vermeye çalışacağız.

Üretken yapay zekâ araçları, en basit anlatımıyla sizin için birer yardımcı olarak kullanılabiliyorlar. Günlük ihtiyaçlarınız için rahatlıkla kullanabileceğiniz araçlar, otomobilinizde yaşadığınız bir sorun veya kodlama gibi daha spesifik işler için de aktif olarak kullanılabiliyor. Gelin bu noktada en iyilerden biri olarak görülen Gemini'ın neler sunduğuna yakından bakalım.

Google Gemini nedir?

Gemini, Google tarafından geliştirilmiş olan bir üretken yapay zekâ aracı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapay zekâ aracı, ücretsiz olarak da kullanılabiliyor. Ancak çok daha kapsamlı işler için kullanacak olanlar, ücretli abonelik planı da satın alabiliyorlar. Google AI Pro paketi satın alan kullanıcılar, Veo 3 gibi metinden video üretme araçlarına ek olarak Deep Research, Flow, Whisk ve NotebookLM gibi özelliklere erişim hakkı kazanmış oluyorlar.

Google Gemini nasıl kullanılır?

Google Gemini kullanmak isteyen kullanıcılar için birden çok yöntemden söz etmek mümkün. Bu yöntemlerden ilki, Google'ın Gemini için oluşturduğu internet sitesini kullanmak. Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz Gemini sitesine Google hesabınız ile giriş yaptıktan sonra geçmiş sohbetlerinizin bir kopyasını tutmaya başlayabilir, ücretli abonelik başlattıysanız da Gemini bünyesinde sunulan kapsamlı özelliklere erişim sağlayabilirsiniz.

Google Gemini'ı web sürümde kullanmak istemeyen kullanıcılar, iOS ve Android için geliştirilmiş olan mobil uygulamaları da kullanabilirler. Ancak burada özellikle vurgulamamız gereken bir detay var. Gemini'ın web sürümü de mobil uygulamaları da işlevsellik açısından büyük oranda aynı. Her iki seçenekte de Gemini modelleri arasında geçiş yapabilir, mikrofon kullanabilirsiniz. Mobil uygulamalar, Gemini Live'a da destek vermektedir. Bu da yapay zekâ ile anlık olarak etkileşime girebilmeniz anlamına geliyor.

Google Gemini'ın Android sürümüne buradan, iOS sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

Gemini ücretsiz mi?

Aslında bu sorunun cevabını az önce verdik. Google Gemini'ın hem ücretsiz hem de ücretli versiyonları bulunmaktadır. Kullanıcılar, kendi ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz kullanmayı tercih edebilir veya aylık ücreti 719,99 TL olan Google AI Pro paketini satın alabilirler. Gemini'ın tüm sınırlarını kaldırmak isterseniz de aylık fiyatı ilk 3 ay için 4.499,99 TL olan Google AI Ultra paketini satın alabilirsiniz. Bu paketi tercih etmeniz hâlinde yapacağınız ödeme, 3. ayın sonu itibarıyla 8.999,99 TL olacaktır.