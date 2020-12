Google, Beethoven'ın Şerefine Çevrimiçi Konser Verecek

Google, Global Ode to Joy etkinliğiyle dünyaca ünlü müzisyen Ludwig van Beethoven'ın 250. yaşını kutlayacak. 4 Aralık Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak çevrimiçi konsere 10 farklı orkestra katılacak.

Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü bestecilerinden biri olan Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum gününe artık çok az bir zaman kaldı. 17 Aralık 2020'de, yaşasaydı 250. yaşını kutlayacak olan Beethoven, Google tarafından unutulmadı. Bu özel gün için kapsamlı bir etkinlik düzenlemeye hazırlanan arama motoru, uluslararası video projesi Global Ode to Joy'la dünyaca ünlü besteciyi anacak.

Ünlü bestecinin 250. doğum günü kapsamında bir çevrimiçi konser düzenlemeyi planlayan Google, bu çalışmasıyla koronavirüs pandemisi döneminde gerçekleştirilemeyen büyük etkinlikler için de bir alternatif sunmuş olacak.

Dünyanın her yerinden katılımcı olacak

Global Ode to Joy etkinliğiyle anılacak Beethoven için dünyanın her yerinden sanatçıların katılımı isteniyor. Beethoven'ın birlik, beraberlik ve neşe mesajlarına her zamandan daha fazla ihtiyacımız olduğuna vurgu yapan Global Ode to Joy etkinliği, bunun için herkesi bu etkinliğe katılmaya davet ediyor.

Videolar Google Arts & Culture Youtube kanalında yayınlanacak

Proje kapsamında gönderilecek videolar arasında en iyileri derlenip Google Arts & Culture YouTube kanalında yayınlanacak. Ayrıca büyük bir final videosu da hazırlanıp aynı kanalda takipçilerle paylaşılacak. COVID-19 salgını sırasında maddi olarak zorluklar yaşayan müzisyenlere ve müzik yoluyla ruh sağlığını iyileştiren projeler için maddi destek sağlamayı da amaçlayan Global Ode to Joy, 4 Aralık 2020'de Türkiye saatiyle 03.30'da yayınlanmaya başlayacak.

Salgın olmasaydı daha geniş kapsamlı bir proje düşünülüyordu

Bu kadar büyük bir müzisyenin 250. doğum günü gibi önemli bir olay, aslında çok daha geniş kapsamlı bir projeydi. Bu yıl boyunca 6 farklı kıtada konser yapılması hedeflenirken, pandemi nedeniyle 10 orkestranın yer alacağı çevrimiçi bir konser yapılmasına karar verildi. Google'ın liderliğinde gerçekleşecek bu çevrimiçi konsere 18 uluslararası kültür topluluğu da destek veriyor.

Katılımcılardan ne isteniyor?

Etkinlik kapsamında dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçıların neşe verici videolar paylaşmaları isteniyor. Bu paylaşılan videolar bir araya getirilecek ve Music for Relief aracılığıyla bağış toplanacak. Global Ode to Joy etkinliği hakkında daha fazla bilgi edinmek ve siz de bir videoyla katılımcı olmak istiyorsanız, buraya tıklayarak etkinlik sayfasına ulaşabilirsiniz.