Google Bu Yıl Pixel Watch’ın Yeni Modelini Çıkarmayacak

Amiral gemisi savaşlarının kızıştığı döneme girdik. Google’ın kendi markasıyla ürettiği Pixel serisine üçüncü bir üye gelmek üzere, ancak firma giyilebilir cihazlar kategorisinde devam etmeyi pek istemiyor. Pixel 3 ile birlikte yeni bir Pixel Watch göremeyeceğiz.

Apple’ın 12 Eylül’deki iPhone lansmanına yaklaşırken, IFA 2018 fuarından gelen haberlerle mobil dünyanın suyu kaynamaya başladı. Google’ın biraz deneysel bir amaçla ürettiğini söyleyebileceğimiz akıllı telefon serisi Pixel ise 3. yaşında yeni bir cihaza kavuşacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Google’dan bu sene örnek bir iş bekliyoruz. Her şeye rağmen iyi bir iş yaptığını göstermesi için Pixel cihazlarını daha geniş pazarlarda satışa sunması lazım. Aynı zamanda rekabet için giyilebilir cihazlar da önemli bir konumda.

Giyilebilir cihazlar demişken, Google bir süre önce bu cihazlar için ürettiği minik işletim sistemine Wear OS adını vermişti. Bu işletim sistemi, Android üreticisi her firmanın giyilebilir cihazlarında yer alıyor, ancak Google bu üreticiler arasında bulunmayacak. Wear OS mühendislik birimi direktörü Miles Bar’ın açıklamalarına göre Google, bu yıl Pixel Watch çıkartmayacak.

Ekim ayının ilk günlerinde görmeyi beklediğimiz Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile birlikte sunulmasına kesin gözüyle bakılan Pixel Watch’ların aniden iptal edilmesi konusunda net bir açıklama yapılmadı. Apple’ın Eylül’de yeni bir Apple Watch ile karşımıza çıkacağı kesinleşmişken, Google’ın kendi bünyesinden, kendi markasına sahip bir saat çıkartmaması ne yazık ki kötü bir durum.

Miles Barr’a göre şirket Google Asistan’ın hizmet ağını geliştirmeye iyice odaklanmış durumda. Bu nedenle asistan hizmetinin en çok kullanacağı akıllı saat gibi cihazlarını da geliştirmesi gerekiyor. Yakın zamanda Türkçe dahil pek çok dile destek sunması beklenen Google Asistan, günümüzün açık ara en gelişmiş sesli asistanı olarak göze çarpıyor.