Google CEO'su Sundar Pichai, ortaya çıkan belgeler nedeniyle perşembe günü AB İç Pazar Komisyonu Üyesi Thierry Breton'dan özür diledi. Google'ın ortaya çıkan belgelerinde şirketin AB'nin yeni taslak yasalarına karşı nasıl bir strateji izleyeceği yer alıyordu.

Google'ın üst kuruluşu Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, bugün oldukça ilginç bir olayla gündeme geldi. Sundar Pichai, Avrupa İç Pazar Komisyonu Üyesi Thierry Breton'dan özür diledi. Sundar'ın Thierry'den özür dilemesinin nedeniyse Google'ın ortaya çıkan gizli belgeleriydi.

Ortaya çıkan gizli belgeler, Google'ın Avrupa Birliği'ne karşı atacağı adımları gösteriyordu. Belgeler, Avrupa Birliği'nin internet şirketleri için önerilen yeni yasaların ardından Google'ın bu yasalara karşı nasıl savaşacağına yer veriyordu. Belgelerdeki planlar 60 günlük bir süreyi kapsıyordu.

Alphabet CEO'su belgeler nedeniyle özür diledi:

Sundar Pichai ve Thierry Breton, video konferans üzerinden perşembe günü bir görüşme gerçekleştirdi. Bu yıl üçüncü kez görüşen ikilinin görüşmesi öncesindeyse Thierry Breton hâlihazırda belgelere sahipti. Belgeler sızdırılmadan önce Google tarafından ayarlanan görüşmede Thierry, elindeki belgeleri görüşme esnasında Pichai'ye gösterdi.

Cuma günü basına açıklama yapan Thierry Breton, "Şaşırmamıştım. Saf değilim. Biraz eski moda olduğunu düşündüm. Ona bana bir şey söylemen gerekiyorsa kapım her zaman açık dedim" ifadelerini kullandı. Sundar Pichai ise özellikle Google'ı hedefleyen bir dil ve politika görürse doğrudan Breton ile iletişime geçeceğini söyledi ve belgeler nedeniyle özür diledi.

Sundar Pichai, aynı zamanda belgeleri daha önce görmediğini veya onaylamadığını ifade etti. Google'ın gizli belgelerinin ortaya çıkmasıyla büyük teknoloji şirketlerinin işlerini engelleyebilecek veya çalışma şekillerinde değişiklik yapabilecek önerilen AB kurallarına karşı yoğun lobi faaliyetlerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Thierry Breton ve Avrupa Rekabet Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager, 2 Aralık günü henüz taslak aşamasında olan yeni Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Piyasalar Yasası'nı duyuracak. Yeni yasalar şirketleri rakipleri ve düzenleyicilerle verilerini paylaşmalarını ve hizmetlerini ve ürünlerini haksız bir şekilde tanıtmamaya zorlayacak.