Google Chrome Artık Kötü Amaçlı Reklamları Engelleyecek

Bugün yayınlanan Chrome 71 güncellemesi ile birlikte Google, kullanıcıları alakasız sitelere yönlendiren ve bilgilerini çalan web sitelerin reklamlarını kaldırıyor.

Dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome’u güncelleyen Google, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Bugün itibari ile Mac, Windows ve Linux bilgisayarlara ulaşacak olan Chrome 71 sürümü, bazı web sitelerde sürekli olarak karşılaştığımız kötü amaçlı reklamları tarayıcıdan kaldırıyor.

Söz konusu kötü amaçlı reklamlar genellikle bir sohbet uygulamasının bildirim penceresi, bir uyarı, bir işletim sistemi bildirimi ya da benzeri formlarda karşımıza çıkıyordu. Bu görsellerin bir tıklama sahtekarlığına ait olduğunu fark edemeyen kullanıcılar, genellikle alakasız sitelere ya da çeşitli giriş sayfalarına yönlendiriliyordu.

Chrome kullanıcılarının bu reklam sahtekarlığına ya da kimlik avına düşmesini istemeyen Google, Chrome 71 ile birlikte bu reklamları kaldırıyor. Böylece kullanıcılar kimlik bilgilerini herhangi bir kötü amaçlı web siteye kaptırmayacaklar ya da girmek bile istemedikleri alakasız web sitelere yönlendirilmeyecekler.

Google’ın Chrome’a eklediği bir diğer güvenlik özelliği ise fatura bilgilendirme oluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, fazla bilgi verilmeyen ödeme sayfalarında bir fatura uyarısı ile karşılaşacaklar. Bu uyarılar, kullanıcıların yanlışlıkla istemedikleri bir web site ya da bültene ücretli bir şekilde abone olmalarını engelleyebilecek.