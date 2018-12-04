Biliyorsunuz ki Google hesabınız açıkken yaptığınız aramalar kaydedilip, size uygun arama sonuçları üretiliyor. Peki ya arama yaparken hesabınıza giriş yapmadıysanız... Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo tarafından yürütülen bir araştırma çok şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

DuckDuckGo'nun yaptığı araştırmaya göre Google, hesabınıza giriş yapmasanız da gizli modu kullansanız da aramalarınızı kişiselleştiriyor. Yapılan testlerde, çoğu kullanıcının kendine özgü arama sonuçları elde ettiği gözlemlendi.

DuckDuckGo'nun Haziran ayında ABD'de yürüttüğü çalışmada Google'ın "Filter Bubble" algoritmasının etkileri araştırılmıştı. Yalnızca 87 sonuç içeren küçük bir çalışma olsa da sonuçların ilginçliği şaşkınlık yaratıyor. "Filter Bubble", arama sonuçlarınızı sizin hakkınızda öğrenilenlere göre kişiselleştiren bir tanıma algoritması. Google hesabınıza giriş yaptığınızda, şirket hakkınızdaki bilgileri toplar ve aramalarınızı kişiselleştirir. Gizli modda veya hesabınızdan çıkış yaptığınız anda yapılan aramalarda yine kişiselleştirilmiş sonuçların alınıyor olması hayli ürkütücü.

DuckDuckGo, araştırmalara katılanlardan aynı anda aynı aramaları yapmalarını istemiş ve katılımcılar kendilerine özgü sonuçlar gözlemlemişler. Bu özelleştirmeler, oturum açma/açmama, konum değişimi, zaman değişimi gibi parametrelere karşı açıklanamadı.

Haber ve video içerikleri de kişiden kişiye farklılık gösterdi. Hesaplarından çıkış yapsalar da özel modu kullansalar da kullanıcıların "Filter Bubble" algoritmasından geçtiği sonucu ortaya çıktı ve ne yazık ki bu hiçbir zaman gizlilik sağlanamayacağı anlamına geliyor.

DuckDuckGo yaptığı açıklamada şunları söylüyor:

"Özel arama modunun, anonimlik sağladığı düşünülüyor. Elde ettiğimiz bulgular, aramalarınızın Google'ın tanıma algoritmasından geçtiğini gösteriyor. İnsanlar, 'Gizli Mod' olarak adlandırılan özelliğin, bir güvenlik ya da gizlilik sağladığı hissine kapılmamalılar."

Yapılan çalışma ve elde edilen sonuçları, DuckDuckGo'nun resmi internet sitesinden inceleyebilirsiniz.