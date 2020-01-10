Microsoft, Windows 7'ye verdiği desteği 14 Ocak'ta sonlandıracak. Ancak şimdi, Windows 7 kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Google, Microsoft'un kararına rağmen Chrome'u desteklemeye devam edeceğini duyurdu. Google'ın desteği, 2021 yılının Temmuz ayına kadar kadar sürecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, uzunca bir sürenin yıldız işletim sistemi olan Windows 7'ye verdiği desteği kesti. Üstelik Windows 7'ye verilen Microsoft desteğinin kesilmesi, yazılım şirketlerini de harekete geçirdi ve geliştiriciler, yazılımlarının Windows 7 desteğini kesme kararı aldılar. Ancak alınan kararlara rağmen Windows 7 kullanıcıları, işletim sistemininden vazgeçmek istemiyorlar.

Şimdiyse Windows 7 kullanıcıları için sevindirici bir gelişme yaşandı. ABD merkezli başka bir teknoloji devi olan Google tarafından alınan bu karar, dünyanın en popüler internet tarayıcısı olan Chrome'un uzunca bir süre daha Windows 7 desteğini sürdüreceğini ortaya koyuyor. Google yetkilileri, yaptıkları açıklamalarla Windows 7 için Chrome'u, 18 ay daha tam manasıyla desteklemeye devam edecek.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Windows 7 için sunulacak Chrome desteği, yazılımın tüm desteğini içeriyor. Yani belirlenen süre zarfında Windows 7 kullanıcıları, Windows 10 kullanıcılarının aldığı tüm yeni Chrome özelliklerini kullanabilecekler. 15 Temmuz 2021 tarihine gelindiğindeyse Google da Windows 7 için verdiği desteği sonlandırmış olacak.

Google, kullanıcı ve kuruluşların Windows 10'a geçiş yapmalarını tavsiye ediyor. Ancak görünen o ki yetkililer, kullanıcıların Windows 7'den vazgeçmek istemediklerinin farkında ve aldıkları bu kararla da kullanıcıların, en azından güvenli bir internet deneyimi yaşamaya devam etmelerini sağlayacak. Buna rağmen kullanıcıların, Windows 7 açısından güvenlik risklerine karşı savunmasız olduklarını unutmamaları gerekiyor.

Microsoft yetkilileri, uzunca bir süredir Windows 7 ile ilgili uyarılarda bulunup kullanıcıların bir an önce Windows 10'a geçmeleri gerektiğini ifade ediyor. Ancak kullanıcılar, Windows 7'nin özellikle de temiz masaüstü görünümü ve performansı hala fazlasıyla yeterli görüyorlar ve bu yüzden de Windows 7'yi bırakmak istemiyorlar. Microsoft ise her şeye rağmen Windows 7'ye verdiği desteği 14 Ocak itibarıyla sonlandıracak.