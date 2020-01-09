Google'dan Bağımsız Geliştiriciler İçin Mobil Oyun Yarışması

Google, bağımsız geliştiriciler için yeni bir etkinlik başlattığını duyurdu. Google Play Bağımsız Oyun Festivali olarak isimlendirilen bu etkinlik kapsamında, 3 ana bölgeye ayrılmış bir yarışma düzenlenecek. Türkiye'den geliştiricilerin de katılabildiği yarışma için son gün, 2 Mart.

Mobil oyun sektörü, son yıllarda ciddi bir gelişimin içerisinde. Geliştiriciler, hemen her gün yeni oyunlarını piyasaya sürüyorlar ve bugün hem Google Play Store hem de App Store'un önemli bir kısmını, mobil oyunlar oluşturuyor.

Üstelik mobil oyunseverler, oyunun kimin tarafından geliştirildiğinden ziyade kendilerini ne kadar eğlendirdiğine bakıyorlar. Yani bağımsız geliştiricilerin oyunları da mobil platformlarda ciddi bir popülarite kazanabiliyor.

Google, bağımsız geliştiricilere mobil oyunlarını dünyaya duyurma fırsatı sunuyor

Google, Android platformuna uygulama geliştiren bağımsız geliştiriciler için bir topluluk kurdu. "Bağımsız Geliştiriciler Topluluğu" olarak isimlendirilen bu topluluk kapsamında hem bağımsız geliştiricilerin uygulamalarının tanıtılmasına yardımcı olunuyor hem de zaman zaman çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Şimdiyse Google, "Google Play Bağımsız Oyun Festivali" (Indie Games Festival) isimli yeni etkinliğini duyurdu. Etkinliğe, Türkiye'den geliştiriciler de katılabiliyor.

Google, bu festival kapsamında bir yarışma da düzenliyor. Bölgesel olarak düzenlenen yarışmalar; "Avrupa", "Japonya" ve "Güney Kore" bölgelerindeki geliştiriciler için hazırlanmış durumda. Yarışmanın kazananları ise, geliştirdikleri uygulamaları ve bundan sonraki oyunları için büyük bir tanıtım fırsatı yakalamış olacaklar.

Google Play Bağımsız Oyun Festivali'nin kazananları, geliştirdikleri oyunları bu festival kapsamındaki son büyük etkinliklerde on binlerce kişiye tanıtabilecekler. Ayrıca Google, kazananların oyunlarını Google Play Store üzerinden desteklerken geliştiricileri de özel oturumlara davet edecek. Tüm bunlara ek yarışmayı kazanan bağımsız geliştiriciler, Google ekip üyeleriyle birebir toplantılar yapma imkanı da yakalayacaklar.

Yarışmaya katılmak fazlasıyla basit ancak Google, geliştiricilere önemli bir şart sunuyor. Bu şart, yarışmaya gönderilecek oyunun gerçekten yeni olması. Şirket, yarışma kapsamındaki oyunların en azından 7 Mayıs 2019 ve 2 Mart 2020 tarihi aralığında açık beta sürecinde olması gerektiğini belirtiyor. 2 Mart 2020 tarihinin, söz konusu yarışmaya katılmak için belirlenen son gün olduğunu da belirtelim.

3 farklı bölgede düzenlenecek olan yarışmanın ilk etabı, mart ayında tamamlanacak. Google, yapacağı incelemelerle tüm oyunları bir süzgeçten geçirecek ve 20'şer oyun belirleyecek. Ardından Google ekibi ve sektör uzmanlarından oluşan bir kurul, oyunlardan 10'ar tanesini daha eleyecek ve toplamda 30 oyun, finale kalmış olacak. 25 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek olan festival etkinliği, yarışmanın kazananı da ortaya çıkaracak.

Eğer sizler de bağımsız bir geliştiriciyseniz ve geliştirdiğiniz oyunu Google'a göndermek istiyorsanız, ilgili formu doldurmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Eğer Google Play Bağımsız Oyun Festivali ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.