Günümüzün ve geleceğin en önemli sektörlerinden olan dijital pazarlama hakkında Google tarafından bir eğitim verildiğini biliyor musunuz? Sizin için Google Dijital Atölye hakkında bilmeniz gereken tüm detayları anlattık.

İş dünyası giderek kızışıyor. Artık iş bulmak için üniversite mezunu olmak, birden çok dil bilmek bile yetmiyor. Tüm piyasaların giderek dijitalleştiği bu dönemde, özgeçmişinizde dijital pazarlama hakkında bir sertifika olması hiçte fena olmaz. Özellikle bu sertifika Google tarafından verilmiş olursa, sizi iş görüşmesinde diğer adaylardan bir adım önde başlatacağı kesin. Aradığınız bu sertifikalı eğitime Google Dijital Atölye üzerinden ulaşabilirsiniz.

Google Dijital Atölye uzun süredir hizmet veriyor olsa da pek çok kişi hala bu eğitimden habersiz. Tüm iş alanlarının teknoloji ile kol kola yürüdüğü ve dijital pazarlamanın ön planda olduğu bu dönemde Google, herkesin dijital pazarlama öğrenmesi için böyle bir hizmet sunuyor. Sizin için Google Dijital Atölye nasıl kullanılır, neler öğrenilir ve iş dünyasında ne işe yarar sorularını yanıtladık.

Google Dijital Atölye nedir?

Google Dijital Atölye, Google tarafından tüm kullanıcıların hizmetine sunulan bir çevrimiçi eğitim platformu. Platform, 2015 yılından beri hizmet veriyor. Platformda farklı kategorilerde dersler ve eğitimler olsa da, verilen eğitimlerin temelde tüm amacı kişinin dijital bilgisini geliştirmek ve bu gelişim sonrası dijital pazarlama konusunda daha yetkin hale getirmek.

Google Dijital Atölye ücretli mi?

Platformun en güzel yanlarından biri de sertifikalı eğitimlerin neredeyse hepsinin tamamen ücretsiz olması. Google tarafından dijital pazarlama eğitimi alacak, Google onaylı bir sertifikaya sahip olacak ve kesinlikle bir ücret ödemeyeceksiniz.

Google Dijital Atölye’de kimler eğitim alabilir?

Şu an için bu konuda Google tarafından ortaya konulmuş herhangi bir kural yok, yani isteyen herkes Google Dijital Atölye’de sertifikalı eğitim alabilir. Hatta bu eğitimlere katılmak için herhangi bir temel bilgiye sahip olmanıza da gerek yok. Acemi, orta düzey ve ileri seviyede dersler bulunuyor. Bu derslerden size en uygun olanı seçerek hemen eğitim almaya başlayabilirsiniz.

Google Dijital Atölye nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan Google Dijital Atölye internet sayfasını açın.

Adım #2: Google hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Adım #3: Seviyenizi seçin.

Adım #4: İlginizi çeken kurslardan birine kayıt olun.

Adım #5: Eğitime başlayın.

Google Dijital Atölye’de bulunan eğitimlerin tamamı video anlatımlı derslerden oluşuyor. Her dersten sonra platform sizi kısa bir sınava tabi tutuyor. Kursun sonunda da genel bir sınava giriyorsunuz. Tüm sınav sonuçlarınızın ortalamasına göre kursu başarıyla geçip geçmediğiniz belirleniyor.

Google Dijital Atölye’de hangi eğitimler var?

Google Dijital Atölye’de dört farklı kategoride toplam 25 adet kurs bulunuyor. Tüm bu kursların bitirme süreleri değişiklik gösteriyor. Dijital Güvenlik, Veri ve Teknoloji, Dijital Pazarlama, Kariyer Gelişimi isimleri altında kategorize edilen bu kursların tamamı sizin dijital bilgilerinizi geliştirmeyi hedefliyor.

Google Dijital Atölye’de alabileceğiniz eğitimler arasında Dijital Pazarlamanın Temelleri, Çevrimiçi Reklamcılık, Mobil Cihazlar Üzerinden Müşteri İletişimi, Çevrimiçi Kampanyalar, Çevrimiçi İşletme Güvenliği, Kurumsal Tasarımlar gibi kurslar bulunuyor.

Google Dijital Atölye’de alınan eğitimler iş dünyasında ne işe yarıyor?

Belki bulunduğunuz ya da hedefinizdeki sektörün dijital dünyayla bir ilişkisi olmadığını düşünüyor olabilirsiniz ama giderek dijitalleşen dünyamızdaki her sektörün yolu mutlaka bir gün dijital dünya ile kesişecek. En basit şekilde düşünürsek bile, her işletme bir internet sitesine ve sosyal medya hesabına sahip olmalı.

Sahip olduğunuz işletmeye ya da çalıştığınız şirkete ait sosyal medya hesabını en verimli şekilde yönetmek ve internet sitelerinin Google aramalarında üst sıralarda görünmesi için dijital dünya hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bu nedenle herkesin, temel düzeyde de olsa, dijital pazarlama bilgisine sahip olması gerekiyor.

Google Dijital Atölye üzerinden alacağınız bir sertifikanın özgeçmişimizde bulunması sizi, sektörünüz ne olursa olsun, bir adım ileri taşıyacaktır. Dijital dünya hakkındaki becerilerinizi bu şekilde, Google gibi bir firma tarafından onaylatmak, iş dünyası basamaklarını daha hızlı tırmanmanızı sağlayacaktır.

Sizin için Google Dijital Atölye nedir, nasıl kullanılır gibi soruları yanıtladık ve Google Dijital Atölye’de alabileceğiniz eğitimler hakkında bilmeniz gereken detayları anlattık. Google tarafından verilen bu ücretsiz ve sertifikalı eğitimler konusundaki fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.