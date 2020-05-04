Dosya depolama ve senkronizasyon hizmeti Google Drive, bir yeniliği daha devreye aldı. iPhone ve iPad için gelen Face ID ve Touch ID özellikleriyle kullanıcıların platformdaki güvenliği artırıldı.

Google; iOS ve iPadOS'ta Google Drive için yeni Gizlilik Ekranı özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, herhangi biri uygulamayı cihazınızda açmaya çalıştığında Face ID veya Touch ID kimlik doğrulaması yapılmasını gerektiriyor. İnternet kullanıcıları için güvenli kullanım ilk sırada geliyor. Google Drive’a gelen yenilikle birlikte kullanıcıların önemli belgeleri ve hassas kişisel dosyaları koruma altında olacak.

Güncellemeyle birlikte başka bir uygulamaya geçer geçmez Gizlilik Ekranı'nın hemen etkinleştirilmesini seçmek mümkün. Drive’a geri döndüğünüzdeyse Face ID ve Touch ID ekranı açılacak. Bununla birlikte Gizlilik Ekranı'nın tamamen kusursuz olmadığını belirtmekte fayda var. Google, etkinleştirdiğiniz ayarlar ekranında belirli Siri işlevlerini, Dosyalar uygulamasıyla paylaşılan dosyaları, Fotoğraflar uygulamasıyla paylaşılan fotoğrafları ve diğer sistem işlevlerini koruyamayacağı konusunda uyarıyor.

Google Drive, yüksek güvenlik için Face ID ve Touch ID özelliğini getirdi:

Google, söz konusu özelliği ilk olarak geçtiğimiz ay duyurmuştu ancak özelliğin daha yeni geniş kapsamlı bir şekilde kullanıma sunulduğu görülüyor. Google Drive uygulaması, birkaç yıl önce şifre koruması denemelerine tabi tutulmuştu. Bu nedenle çok sayıda kullanıcının günlük hizmetinde olan platformun standart PIN koduna ek olarak yeni bir güvenlik önlemine daha sahip olduğunu görmek güzel bir gelişme olsa gerek.

Gizlilik Ekranı, hassas dosyaları 'meraklı' gözlerden korumak için Face ID veya Touch ID kullanan yeni bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Güncellemeye hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de dâhil edildi. Bulut depolama hizmetinde dosyaların artık daha güvende olacağını söyleyebiliriz. Google Drive ile ilgili gelişmeler oldukça buradan sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.