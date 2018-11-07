  • Google Earth'te Görünen Gizemli Uçak Batığı Herkesi Şaşırttı

Google Earth'te Görünen Gizemli Uçak Batığı Herkesi Şaşırttı

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İskoçyalı 55 yaşındaki bir adam, Google Earth'te dolaştığı sırada sahile çok yakın bir yerde gizemli bir uçak batığı keşfetti. Peki bu uçak batığı oraya nasıl geldi?

Google Earth’te bakınırken yaşadığınız ya da gezmek istediğiniz şehirde turlayabilir, gezegenin hiç görmediğiniz taraflarını inceleyebilirsiniz. Daha önce Google Earth sayesinde pek çok gizemli nesne keşfedilmiş ancak bu seferki diğerlerinden biraz daha farklı.
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Geçtiğimiz Pazartesi günü Google Earth’te bakınan 55 yaşındaki Robert Morton, İskoçya’nın başkenti olan Edinburgh açıklarında denizde tuhaf bir görüntü buldu. Görüntü, denizin altında yatmakta olan sapasağlam bir uçağı gösteriyordu.

Tuhaf olan nokta, Morton’ın bölgede herhangi bir uçak kazası yaşanmadığını biliyor olması. Yani Google Earth, daha önce uçak kazası gerçekleşmemiş bir bölgede suyun altındaki bir uçak batığını gösteriyordu? Peki bu gizemin arkasındaki şey tam olarak ne?
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Morton’ın tahminine göre orada suyun altında ya da üstünde bir uçak bulunmuyor. Muhtemelen Google, söz konusu bölgeyi haritalandırdığı sırada bir uçağın gölgesi oraya yansıdı ve yazılım, bunu fark etmediği için uçağı Google Earth’te gösterdi.

Kaynak : https://www.thesun.co.uk/news/7678304/google-earth-submerged-plane-scotland/
Etiketler: google earth
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