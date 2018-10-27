Google Earth Olmasa Hiç Haberimiz Olmayacak 7 Doğa Harikası

Kıymetini ne kadar bildiğimiz tartışılır ama gezegenimiz çok güzel. Hala keşfedilmeyi bekleyen bir sürü güzelliği ve sırrı var. Bunların bir kısmından haberdar olmamızı sağlayan Google Earth'e bir teşekkür borçluyuz.

Dünyada keşfedilmemiş pek çok yer var. Google Earth'ün marifeti ve insanoğlunun merakı birleşince bu muhteşem yerlere ulaşmak mümkün olmuş. İşte Google Earth sayesinde keşfedilen yedi muhteşem yer.

İkiz Galaksiler

Grönland'da 2017 yılında keşfedilen bu doğa harikasının kaşifleri Sarah McNair-Landry, Erik Boomer ve Ben Stookesberry. Google Earth'te gördükleri görüntünün ardından bölgeye ulaşmayı başaran üçlü, bölgede daha pek çok doğa harikası olduğunu söylüyor. Bölgenin koordinatları 71.3183N 050.7094W / 71.3639N 051.0817W.

Dönen Ada

Fantastik kurgu hikayelerinden fırlamış gibi duran bu ada, 2016 yılında keşfedildi. Yönetmen ve yapımcı olan Sergio Neuspiller'in keşfettiği ada Arjantin'de bulunuyor, koordinatları da 34°15'07.8" S 58°49'47.4" W.

Ada, çekim için mekan aranırken tesadüfen keşfedildi. Adanın dönüşüne sebep olarak gölden çıkan metan gazı gösteriliyor.

Perili Köprü

Çin'in Xianren şehrinde bulunan bu doğal köprüyü 2010 yılında Jay Wilbur keşfetti. Doğal Kemer ve Köprü Derneği üyesi olan Wilbur, bir fotoğrafta görmesinin ardından köprünün peşine düştü. Köprü resmi olarak dünyanın en uzun doğal köprüsü unvanını aldı. Köprünün koordinatları 24°41'15.80" N 106°47'59.94" E

Saklı Yağmur Ormanı

Afrika'da bu yükseklikte bir yağmur ormanı daha yok. Bu bölgedeki hayvan ve bitki türleri de oldukça nadir ve genellikle de endemik. Bizim bu ormandan haberimiz ise ancak 2005 yılında oldu. Yeni koruma alanı arayan Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nden bilim insanları, burayı tesadüfen buldu. Daha sonra da Mozambik hükümetinin desteğiyle bu bölgede ağaç kesilmesi yasaklandı. Bölgenin koordinatları 16°17'52"S 36°23'39"E.

Antik hominid İskeleti

Güney Afrika'daki Maropeng'de bulunan İnsanlığın Beşiği adlı bölgede bulunan iskeleti de Google Earth'e borçluyuz. Nasıl olduğuna gelince...

Google Earth'teki uydu görüntülerini karşılaştıran Profesör Lee Berger, olası gömü alanlarını ve mağara oluşumlarını bu görüntüleri karşılaştırarak belirledi. 2008 yılında da oğlu Matthew ile beraber bu iskeleti buldular, hem de yanı başında üç taneyle birlikte. Gömü alanının koordinatları 25°53'42.0"S 27°48'05.0"E.

Kamil Meteor Krateri

Dünya üzerinde sadece 175 tane bulabildiğimiz her şey nadirdir. Bu krater de bizim bildiğimiz 175 kraterden biri. Daha önemlisi, 45 metre çapında ve üç metre derinliğindeki bu kraterin yapısı diğerlerinden farklı. Yalnızca Mars yüzeyinde benzer krater yapıları var. Yaklaşık iki bin yıl önce ortaya çıkan kraterin ilk fark edilmesi 1972'de uydu görüntüleriyle olsa da gerçek anlamda keşfi Google Earth kullanıcıları sayesinde oldu. İlk keşfeden olma onuru ise Milano'daki Civico Museo di Storia Naturale'nin eski küratörü Vincenzo de Michele'e ait. Kraterin koordinatları 22°1'5.89"N 26°5'15.69"E.

Kalp Şeklindeki Ada

Hırvatistan'ın Zadar Takım Adaları'nın bir parçası olan ve Galesnjak'a bağlı bu minik ada, aslında Napolyon'un haritacıları tarafından bulunmuş. O dönemde sosyal medya yok, internet yok. Askeri haritaları herkes saklıyor. 2009 yılında birisi adayı keşfedip internet ortamına yayana kadar da adaya kimse yerleşmiyor bile. Daha sonra çiftlerin uğrak noktası haline gelen ada, bugün önemli bir ticaret merkezi. Adanın koordinatları 43°58'41.24"N 15°23'1.14"E