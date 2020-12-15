Pandemiyle birlikte uzaktan çalışma modeline geçen Google, uzaktan çalışma uygulamasını Eylül 2021'e kadar erteledi. Ayrıca Google CEO'sunun çalışanlara gönderdiği bir e-postaya göre şirket, esnek çalışma modelinin kalıcı hale gelmesi için çalışanlarla birlikte yeni bir düzeni test edecek.

Koronavirüs pandemisinin hayatımıza kattığı yeniliklerden bir tanesi de uzaktan çalışma modeli oldu. Bugün imkanı olan hemen her şirket, olağan işleyişini uzaktan yürütüyor. ABD merkezli teknoloji devi Google da bunlardan bir tanesi ve şirket şimdi, yeni bir uzaktan çalışma modelini denemeye başlıyor. Eğer bu model başarılı olursa, Google için esnek çalışma modeli kalıcı hale gelecek.

Google, pandemi sürecinde uzaktan çalışma modeline geçen şirketlerin başında geliyordu. Çalışanlar, uzunca bir süredir evlerindeler ve şirket, yaptığı son açıklamalarla uzaktan çalışma sisteminin Eylül 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı. Bununla da yetinmeyen Google, çalışanlar için esnek bir çalışma programı oluşturarak, bu programın ne kadar sürdürülebilir olacağını test edecek.

Google çalışanları üç gün ofise gidecek, iki gün evden çalışacak

Google'ın hazırladığı yeni programa göre çalışanlar, haftanın sadece üç günü ofise gidecekler. Geriye kalan çalışma günlerindeyse herkes evinde olacak. Doğrudan Google CEO'su Sundar Pichai tarafından duyurulan bu hibrit çalışma modelinin test sürecine göre de nihai karar verilecek. Eğer Google çalışanları bu durumdan memnun kalırlarsa, sistem kalıcı hale gelecek.

Pichai, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, bu tür bir hibrit modelin çalışanların refahına göre şekilleneceğini ifade ediyor. Google kadar büyük hiçbir şirketin böyle bir işleyiş şekline geçemediğini ifade eden Google CEO'su, böyle bir sistemi test etmenin fazlasıyla ilginç olacağını savunuyor. 1,5 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan pandemi, hayatımızdan götürdüklerinin yanı sıra büyük yenilikleri de hayatımıza katmış olacak gibi görünüyor.