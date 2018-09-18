Google, Ayarlarını Değiştirdiği Kullanıcılardan Özür Diledi

Bir süredir gizlilik kurallarını ihlal ettiği ve haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle başı beladan kurtulmayan Google, bu sıralar farklı bir sorunla cebelleşiyor.

Geçtiğimiz cuma günü bir grup Android kullanıcısı, haberleri olmadığı halde batarya ayarlarının değiştiğini rapor ettiler. Telefonlarının birden bire 'Pil Tasarrufu' moduna geçtiğini belirten kullanıcılar bir süredir Google'dan açıklama bekliyorlardı.

Google, en sonunda kullanıcılarının açıklama isteğine yanıt verdi. Deneysel bir özelliği test ettiklerini ve istenmeyen bir nedenle bu özelliğin hedeflenen kitleden çok daha büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştığını açıklayan Google, yaşanan bu karışıklıktan dolayı özür diledi.

Elbette telefonunuzun sizin insiyatifinizin dışında 'Pil Tasarrufu' moduna girmesi çok da dert edilecek bir durum değil. Ancak burada akıllara devasa bir soru işareti geliyor: Google, telefonumuz üzerinde bilgimiz olmadan ne kadar kontrole sahip ve bu kontrolü ne kadar iyi niyetle kullanıyor?

Özellikle geçtiğimiz aylarda patlak veren 'konum geçmişi skandalı' sonrasında Google'ın eskiden sahip olduğu güven ve saygıyı yitirdiği oldukça açık. Bakalım bu yaşanan problemden Google yeterli dersi alabilecek mi.