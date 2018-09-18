Google'ın dünyanın her yerindeki 13 ila 18 yaş arasındaki gençleri ve eğitmenlerini davet ettiği Science Fair’e katılım süreci başladı. 50 bin dolara kadar eğitim bursu dahil 179 farklı ödülün bulunduğu yarışmaya nasıl katılabileceğinizi açıklıyoruz.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Google, son yıllarda sosyal yönüne de ağırlık vermeye başladı. Artık gelenekselleşen Science Fair yarışması kapsamında dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan gençlere fırsat eşitliği sunan firma, 13-18 yaş arasındaki gençleri ya da onların eğitmenlerini proje üretmeye davet ediyor.

Google, yarışma için LEGO’nun eğitim bölümü olan LEGO Education, bilim yayıncılığının en büyük temsilcisi National Geographic, ABD’nin küresel bilim yayıncılığı şirketi Scientific American ve yeni nesil uzay araçları geliştiren Virgin Galactic oluşumlarıyla işbirliğinde bulundu. Bu ortaklıklar, Science Fair kapsamında dağıtılacak çok sayıdaki ödülün önemli bir kısmını da beraberinde getirdi. Ödüllere geçmeden önce yarışmanın genel hatlarından biraz bahsedelim.

Google’ın yayınladığı Science Fair 2018 videosuyla başlayalım (Türkçe altyazılı):

Videodan da anlaşıldığı üzere Google başarısızlıklarından utanmayan ekiplerin projelerini görmek istiyor. Bunun için firma, katılımcılara 4 adımlı bir öneride bulunuyor: Çözmek istediğiniz bir sorun bulun, sorunu çözmeye yönelik fikirler üretin ve aralarından en iyisini seçin, çözümünüzü test ederek araştırın ve sonuçlarını paylaşın.

Yarışmaya çevre, teknoloji, robot teknolojileri, uzay, sağlık, topluluk, yemek, yapay zeka, seyahat ve enerji kategorilerini içeriyor. 13 Eylül 2018’de başvuruların alınmaya başlandığı yarışmaya, projeniz ile birlikte 12 Aralık 2018 tarihine kadar katılabilirsiniz. Google, bölgesel finalistleri Nisan 2019’da, bu finalistlerin arasından seçilecek dünya finalistlerini ise Mayıs 2019’da açıklayacak.



2013 yılındaki Science Fair yarışmasına 16 yaşındayken ülkemizden katılan Elif Bilgin, Scientific American Etkin Bilim Ödülü’ne layık görülmüştü

Yarışma sonucunda verilecek 179 ödülün bazıları şöyle:

Google Büyük Ödülü: 50.000 ABD doları eğitim bursu

50.000 ABD doları eğitim bursu LEGO Education Ödülü: 15.000 ABD doları değerinde eğitim bursu, ayrıca Danimarka'nın Billund şehrindeki LEGO merkezine seyahat.

15.000 ABD doları değerinde eğitim bursu, ayrıca Danimarka'nın Billund şehrindeki LEGO merkezine seyahat. National Geographic Explorer Ödülü: 15.000 ABD doları tutarında burs ve keşif gezisi

15.000 ABD doları tutarında burs ve keşif gezisi Scientific American Scientific Innovator Ödülü: 15.000 ABD doları tutarında burs, bilim insanlarıyla deniz yolculuğu.

15.000 ABD doları tutarında burs, bilim insanlarıyla deniz yolculuğu. Virgin Galactic Pioneer Ödülü: 15.000 ABD doları tutarında burs ve Virgin Galactic uzay tesislerine gezi.

15.000 ABD doları tutarında burs ve Virgin Galactic uzay tesislerine gezi. İlham Veren Eğitimci Ödülü: LEGO Education ürünleri için kullanılacak 5.000 ABD doları tutarında hediye kartı

Bu ödüller dışında 20 küresel finalist, Google’ın Kaliforniya, Mountain View’da bulunan genel merkezine davet edilecek. Bölge kazananları ise Google Chromebook ve tabletlerle ödüllendirilecekler.

Science Fair yarışmasının geçtiğimiz yıllarda ödülledirilen projelerine bakmak, yarışma hakkında detaylı bilgilere ulaşmak, projeniz hazırsa katılım yapmak için buradaki resmi sayfaya ulaşabilirsiniz.