Google Haritalar'da yer alan ilginç yerleri daha önce duymuşsunuzdur. Bunlardan biri de hayali bir kasaba olan Argleton. Hayali diyoruz çünkü aslında böyle bir yer yok.

İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Argleton'a gitmeye karar verirseniz küçük bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü bu adreste aslında bir yerleşim yeri yok. Gittiğinizde göreceğiniz tek şey bir çamurlu, bomboş bir arazi.

Peki gerçekte olmayan bir yer, haritada neden var?

Argleton, 2008'de Google Haritalar'ın veri tabanında ortaya çıkan tuhaf bir yerdi.

Burası, İngiltere'nin Lancashire bölgesinde, Liverpool'un yakınında olduğu belirtilen bir kasaba olarak haritada gösteriliyordu. Fakat az önce de öğrendiğiniz üzere bu bölgede gerçekte bir kasaba ya da yerleşim yeri yok.

İnsanlar, Google Haritalar'da Argleton'un varlığını fark ettiklerinde bu hayali kasabayı ziyaret etmek için orayı ziyaret etmek istediler. Çünkü görünürde burası, sıradan bir kasabaydı. Ancak buranın fiziksel olarak mevcut olmaması, bu tuhaf durumu daha da ilginç bir boyuta sürükledi.

Google'a göre ise bu durumun tek açıklaması bir 'hata sonucu' olmasıydı. Aslında düşününce mantıksız değil. Çünkü çoğu zaman haritalama hizmetlerindeki veriler, birçok kaynaktan toplanıyor. Bazen hatalı veya yanıltıcı bilgilerin veri tabanlarına girmesi ise kaçınılmazdır.

Fakat işler öyle kolay ilerlemedi. Medya bu tuhaf olayı uzun bir süre inceledi ve hakkında da birçok teori ortaya atıldı.

Haritada kasaba olarak gösterilen adres.

Kimisi bu hayali kasabanın, bir harita hatası olduğunu öne sürerken kimisi de komplo teorileri veya gizemli olaylarla ilişkilendirilmiş olabileceğini düşündüler.

Bu ismin yakınlarda yer alan Aughton adlı köyün, bir yazım hatası olduğunu ve yanlışlıkla haritaya eklenmiş olabileceği bile öne sürüldü. Argleton'un harita yapıcıları tarafından telif haklarını korumak amacıyla oluşturulan sahte bir kasaba olduğunu düşünenler bile vardı.

İşleri daha da garipleştiren, buranın bir posta kodunun olmasıydı.

Posta kodu vardı ancak kişilerin, işletmelerin ve yerleşim yerlerinin aslında gerçek olmalarına rağmen aynı posta kodu bölgesinde başka bir yerde bulundukları tespit edildi. Kasaba, daha sonra Google Haritalar'da "kapalı" olarak işaretlendi. Bu yanlışın tek sebebi olarak da Google hatası öne sürüldü.

Bunun tek örneğinin Argleton olmadığını söyleyebiliriz. Mesela New York'taki Agloe da bu tür 'hayali' yerleşim yerlerinden birisiydi. Argleton da Google Haritalar'ın hafızalarında, çevrim içi dünyanın tuhaf ve ilginç anılarından biri olarak kalmış oldu.

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