Google, elektrikli araç kullanıcılarına Android Auto'daki Haritalar uygulamasında benzin istasyonlarını göstermemeye başladı.

Elektrikli otomobiller her geçen gün daha da popüler hâle geliyor. Durum böyle olunca Google gibi teknoloji devleri de hizmetleri yeni otomobil çağına ayak uyduracak şekilde güncelliyor. Araç kullananların vazgeçilmezi Google Haritalar da bunlardan biri.

Bu hafta başında Haritalar’ın benzin istasyonlarını elektrikli araç kullananlara göstermemeye başladığı ortaya çıkmıştı. Google, bu değişiklikleri doğruladı.

Özellik, aslında 2022’den beri Android Auto’da elektrikli araç kullanıcılarına sunuluyormuş

Teknoloji devi, yeni fark edilen bu değişikliğin aslında 2022 yılında elektrikli araç kullananlara geldiğini ifade etti. The Verge’e konuşan şirket sözcüsü, otomobil kullanırken en alakalı bilgilerin alınması için Android Auto’da benzin istasyonları yerine şarj istasyonlarının kısayoldan görmeye olanak tanıdığını ekledi. Ayrıca, bu özelliğin 2020’den beri yerleşik Google yazılımıyla gelen elektrikli araçlarda da yer aldığı aktarıldı.

Bu özellik, elektrikli araç kullananlar için oldukça kullanışlı olabilir. Ne de olsa benzin istasyonlarına ihtiyaçları yok. Ancak çoğu aracın yerleşik Google özellikleriyle gelmediğini söylemek gerek. Yani telefonları yolundan Haritalar’a ulaşan sürücüler, hâlen benzin istasyonlarını görebiliyor.