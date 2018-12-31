Google'a 2016'da Açılan Gizlilik İhlali Davası Sonuçlandı

Geçtiğimiz cumartesi günü Chicago'daki bir ABD Bölge Hakimi, Mart 2016'da Google'a açılan bir davayı tekrar gün yüzüne çıkardı. Reuters'a göre Google, fotoğraflardaki biyometrik verileri toplamak ve depolamak için yüz tanıma yazılımlarını kullanıyor.

2016'nın başında Google'ın başını ağrıtmaya başlayan gizlilik davası, birçok kullanıcının da canını sıkmıştı. Google'ın Illinois Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiğini iddia eden Reuters, bunun Google Fotoğraflar uygulaması üzerinden yapıldığını söylüyor.

Davacılar, bu olaydan etkilenen binlerce Illinois sakini adına Google'dan 5 milyon dolarlık tazminat istiyorken; dava, Google'ın Gizlilik Yasası'nı kasıtlı olarak ihlal ettiği her kişi için 5000 dolar, kasıtsız olarak ihlal ettikleri için de 1000 dolar ödemesini talep ediyor.

Amerikan teknoloji ve yazılım devi Google'ın mahkemeye verdiği belgeler ise, davacıların zarar görmediğini ve bu nedenle parasal zarara ve ihtiyati tedbir hakkına sahip olmadığını belirtiyor. ABD Bölge Hakimi Edmond Chang ise konu hakkında Google ile mutabık olurken "davacıların herhangi somut zararlara maruz kalmadığını" söyledi.

Google'ın gösterdiği belgeler doğru kabul edilip hakim tarafından davanın düştüğü onaylanınca teknoloji devi biraz daha rahata erdi. Mevzubahis Google Fotoğraflar uygulaması ise, herhangi bir problem olmadan Google Play Store ve Apple App Store'da mevcut.