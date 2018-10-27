Google Asistan uygulaması, ülkemizde etkin bir şekilde kullanılamasa dahi yabancı ülkelerde işlevsel bir şekilde kullanılabilmekte.

Google uygulaması birkaç yıldır, kullanıcıların Google Asistan ile iletişim kurarken sesleri ile cihazlarının kilidini açmalarına izin veriyordu. Bu özellik Pixel 3 ve Pixel 3 XL cihazlarında kaldırılmıştı. Ancak öyle görünüyor ki, Google bu uygulamayı artık pek de güvenli bulmuyor olabilir. İddialara göre Google, bu uygulamayı tüm Android cihazlardan kaldırmayı ya da üzerinde değişiklikler yapmayı planlıyor.

'Sesli eşleştirme ile kilidi aç', kullanıcıların seslerini bir şifreleme yöntemi olarak kullanan ve cihazın kilidini açmalarına olanak sağlayan bir uygulamaydı. Bunun yapılmasında düşünülen ana amaç, Google Asistan'a bir komut verdiğiniz zaman cihazın şifreleme ile zaman kaybetmemesi adına sesinizle doğrulama yapması ve işlemleri hızla gerçekleştirmesiydi. Bununla birlikte, bu özellik Google tarafından bile 'düşük güvenlikli' olarak kabul edildi.

Zaten bu şifreleme kurulmadan önce de kullanıcılara verilen uyarı ile seslerinin benzeri bir ses ile ya da bir ses kaydı ile cihazın kilidinin çözülebileceği bildiriliyordu. Böylece cihazın kilidi açılabilir ve cihazınıza tam erişim sağlanabilirdi. Bu nedenden dolayı Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL cihazlarından bu özelliği kaldırmıştı. Bunun yerine kullanılması daha mantıklı bir değişiklikle sunulan özellik, güvenlik noktasında artık daha az riskli.

Asistan arayüzünde kullanabildiğiniz ses eşleme özelliği, artık yalnızca maillere, kişilere ve takvime erişim sağlayabiliyor. Başka bir işlem yapmak istediğinizde, şifre ya da parmak izi gibi güvenlik önleminiz devreye girecek ve olası risklerden korunmuş olacaksınız.

Hemen yukarıya, önceki ve yeni ekrana dair ekran görüntüleri koyduk. İlkinde görmüş olduğunuz üzere tam erişim sunarken, son ekran görüntüsünde ise 'Telefonunuz kilitlendiğinde e-postalarınıza, takviminize, rehberinize ve daha fazlasına erişmek için Voice Match'i kullanın. Satın alma ve mesaj gönderme gibi bazı işlemler için telefonunuzun kilidini açmanız gerekecek.' yazan bir açıklama bulunuyor.