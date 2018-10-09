Pek de bütçe dostu olmayan Pixel Bud'ın bütçe dostu kardeşi Pixel USB-C, uygun fiyatına rağmen benzer özelliklerle geliyor.

Google’ın kablosuz kulaklığı Pixel Bud; fazla hassas dokunmatiği, düzensiz performansı, sıkıcı kılıf dizaynı ve özellikle de 159 dolarlık fiyat etiketi sebebiyle herkese hitap etmiyor. Ancak bu sebeplerin herhangi biri yüzünden bu kulaklığı tercih etmiyorsanız Google’ın sizin için başka bir teklifi daha var: Pixel USB-C kulaklığı.

30 dolar fiyatındaki kulaklığın doğal olarak kablosuz bir bağlantısı bulunmuyor. Ancak bu kulaklıklar, Pixel Bud’ın size sağladığı Google Assistant ve gerçek zamanlı çeviri gibi özellikleri sunuyor.

Kulaklık şu an için yalnızca beyaz renk seçeneğine sahip gibi görünüyor. Siyah hayranlarını hayal kırıklığına uğratan bu ürün Google’ın sitesinde ön satışa sunuldu.