Pixel 3'ün İçinde Gizli Bir Uygulama Keşfedildi

Pixel 3 kullanıcılarına küçük bir sürpriz yapan Google, cihaz yazılımı bölümündeki Android Pie sekmesine bir çizim uygulaması entegre etmiş.

Google, şirketin en yeni amiral gemileri olan Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ı bu ayın başlarında tanıttı. Her iki Pixel 3 modeli de kutudan Android Pie işletim sistemi ile çıkıyor. Bu nedenle Pixel 3 sahipleri, pek çok Android telefonun henüz erişemediği özelliklere erişebiliyorlar.

Yeni bir video, Google’ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ın içine bir sürpriz yumurta bıraktığını ortaya çıkardı. Ayarlar’dan Telefon Hakkında sekmesine giden kullanıcılar, Android Pie yazısının üzerine birkaç kez dokunduklarında karşılarına Android P logosu çıkıyor.

Buraya kadar her şey normal. Android P logosuna birkaç kez daha dokunan kullanıcılar ise bir çizim aracı ile karşılaşıyorlar. Bu araç, kullanıcıların birden fazla renkte, farklı kalınlıktaki kalemler ile çizim yapmalarını sağlıyor.

Google’ın bu özelliği Pixel 3 ve Pixel 3 XL’a özel olarak mı geliştirdiği ya da Android Pie yüklü tüm cihazlara mı sunduğu henüz bilinmiyor. Ancak genel itibari ile söz konusu sürpriz yumurtanın ‘eğlenceli’ olduğunu söyleyebiliriz.