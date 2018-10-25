  • Pixel 3'ün İçinde Gizli Bir Uygulama Keşfedildi

Google'ın Pixel 3'ün İçine Gizli Bir Uygulama Yerleştirdiği Ortaya Çıktı

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Pixel 3 kullanıcılarına küçük bir sürpriz yapan Google, cihaz yazılımı bölümündeki Android Pie sekmesine bir çizim uygulaması entegre etmiş.

Google, şirketin en yeni amiral gemileri olan Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ı bu ayın başlarında tanıttı. Her iki Pixel 3 modeli de kutudan Android Pie işletim sistemi ile çıkıyor. Bu nedenle Pixel 3 sahipleri, pek çok Android telefonun henüz erişemediği özelliklere erişebiliyorlar.
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Yeni bir video, Google’ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ın içine bir sürpriz yumurta bıraktığını ortaya çıkardı. Ayarlar’dan Telefon Hakkında sekmesine giden kullanıcılar, Android Pie yazısının üzerine birkaç kez dokunduklarında karşılarına Android P logosu çıkıyor.

Buraya kadar her şey normal. Android P logosuna birkaç kez daha dokunan kullanıcılar ise bir çizim aracı ile karşılaşıyorlar. Bu araç, kullanıcıların birden fazla renkte, farklı kalınlıktaki kalemler ile çizim yapmalarını sağlıyor.
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Google’ın bu özelliği Pixel 3 ve Pixel 3 XL’a özel olarak mı geliştirdiği ya da Android Pie yüklü tüm cihazlara mı sunduğu henüz bilinmiyor. Ancak genel itibari ile söz konusu sürpriz yumurtanın ‘eğlenceli’ olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Pixel-3-and-Pixel-3-XL-have-secret-drawing-app-Easter-egg_id110361
Etiketler: google, pixel 3, android pie
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