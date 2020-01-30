Siri ve Alexa gibi sesli asistanlar, gündelik yaşamımızı önemli ölçüde kolaylaştırmasına rağmen hala optimum seviyede değiller; ancak Google, Meena adı verilen yeni sohbet botunun herhangi bir yapay zekalı dijital asistandan veya chatbot’tan daha doğal ve gerçekçi sohbet edebileceğini iddia ediyor.

Sanal asistan sektörü son yıllarda hiç olmadığı kadar çetin bir rekabete sahne oluyor. Apple, Amazon ve Google, birbirlerine üstünlük sağlamak için olağanüstü bir mücadele veriyor. Siri, Alexa ve Google Asistan, yetenekleri ile göz doldursalar da hala bir insan kadar akıcı sohbet edemiyorlar. Fakat Google, Meena adını verdiği yeni sohbet botunun, sizinle dünyadaki herhangi bir şey hakkında akıcı bir şekilde konuşabileceğini iddia ediyor. Tıpkı herhangi bir insan gibi.

ABD’li şirket, Meena’nın konuşma sinirsel ağının 2,6 milyar parametreye sahip olduğunu söylüyor. Konuşma botunun, şu an piyasadaki herhangi bir chatbot’tan daha iyi sohbet edebileceğini belirten Google, Meena’yı 40 milyar kelime ya da diğer bir deyişle sosyal medya paylaşımları da dahil olmak üzere toplam 341 GB metin verisi ile eğittiğini ifade ediyor.

Google, yeni chatbot'u Meena'nın insanlardan ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi olduğunu söylüyor

Google ayrıca bir konuşmanın veya yanıtın ne kadar mantıklı ve spesifik olduğunu ölçmek için Hassasiyet ve Özgüllük Ortalaması (SSA) adlı yeni bir matris tasarladı. ABD'li teknoloji devinin sohbet botları üzerindeki ilk ciddi çalışmaları, 2015 yılına dayanıyor. Google, o zamandan beri bir konuşmanın bağlamını daha iyi anlamak için birçok dil modeli geliştirdi.

Öte yandan, Amazon ve Microsoft gibi şirketler de yapay zekaya daha fazla hakim olmak için çok önemli bir çaba sarf ediyor. Örneğin; 2018'de Microsoft, Cortana'yı geliştirmek için Berkeley merkezli yapay zeka start-up’ı Semantic Machines’i satın almıştı. Google, yeni sohbet botu Meena’nın kaynak kodlarını paylaşmayı tercih etmedi; ancak bu durum gelecekte değişebilir.

Meena'nın yeteneklerinin sergilendiği video