Google, 2019'da Toplam 6.5 Milyon Dolar Para Ödülü Dağıtmış

İnternet devi Google, kendi ürün ve hizmetlerindeki güvenlik açıklarını bulan insanlara her yıl milyonlarca dolar para ödüyor. ABD’li şirket, 2019 yılındaki Güvenlik Açığı Ödül Programı kapsamında tam 6.5 ​​milyon dolar para ödülü dağıttığını açıkladı.

Küresel internet trafiğinin hakimi olan Google, giderek daha tehlikeli bir yere dönüşen internet ekosistemini güvende tutmak için çok önemli bir çaba sarf ediyor. Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren şirket, kendi ürün ve hizmetlerindeki güvenlik açıklarını bulan insanlara her yıl milyonlarca dolar para ödülü veriyor.

Google’ın Güvenlik Açığı Ödül Programları, 2010'dan bu yana hem katılımcı hem de ödül açısından istikrarlı bir şekilde büyüyor. Örneğin, Chrome’daki bir güvenlik açığına verilen maksimum para ödülü 2010'dan bu yana üç kat artırılarak 15.000 dolara çıkarıldı; ancak söz konusu programdaki en yüksek ödüller Android Security alanında veriliyor.

Google, 2010 yılından bu yana toplam 21 milyon dolardan fazla para ödülü verdiğini açıkladı

2019 Güvenlik Açığı Ödül Programı hakkında bir blog yazısı paylaşan Google, Pixel akıllı telefonlardaki güvenlik yongası Titan M’de bulunan bir arka kapı için 1 milyon dolar para ödülü verdiğini açıkladı. Google, şimdi ise bu ödülün 1.5 milyon dolara çıktığını söylüyor.

ABD’li şirket, Güvenlik Açığı Ödül Programı kapsamında 2010 yılından bu yana toplam 21 milyon dolardan fazla para ödülü dağıttığını belirtiyor. Sadece 2019'da 6.5 ​​milyon dolar para ödülü verdiğini söyleyen Google, bu rakamın geçtiğimiz yılki toplam ödül havuzundan iki kat fazla olduğuna dikkat çekiyor. Google Güvenlik Açığı Ödül Programları hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.