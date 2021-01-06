Google, iOS işletim sisteminde bulunan uygulamalara 7 Aralık tarihinden itibaren yeni bir güncelleme getirmedi. Şirketin uzun süredir yeni bir güncelleme yayınlaması, Google'ın Apple'ın sunmuş olduğu yeni gizlilik politikalarından kaçındığına dair iddialar doğurdu.

Apple, iOS 12 güncellemesi ile birlikte yeni gizlilik etiketleri paylaşmış, App Store’da bulunan tüm uygulamaların bu etiketlere uyması gerektiğini dile getirmişti. Gizlilik etiketlerinin arasında, kullanıcıların verilerinin paylaşıldığına dair bildirim gönderen bir yeni bir özellik getirilmişti. Hatta Facebook, bu bildirimden rahatsızlık duyduğunu ve Apple’ın App Store’da bulunan uygulamalara haksızlık yaptığını dile getirmişti.

Google’ın yaklaşık olarak 1 aydır iOS platformlarına güncelleme getirmemesi de okları bu gizlilik etiketlerine doğrulttu. En son 7 Aralık’ta yeni bir güncelleme yayınlayan şirketin, Apple’ın yeni gizlilik politikasını benimsemekten kaçındığı söyleniyor.

Google, 7 Aralık’tan beri yeni bir güncelleme yayınlamadı

Google, iOS üzerinde son güncellemesini, Apple’ın yeni gizlilik politikasını getirmesinden hemen bir gün önce, 7 Aralık 2020 tarihinde yayınlamıştı. 1 aydır Google’ın yeni bir güncelleme yapmaması, birçok kişi tarafından iki farklı şekilde yorumlandı.

Birincisi, Aralık ayında gerçekleşen Noel bayramı nedeniyle, tüm büyük şirketlerde olduğu gibi Google’ın da yazılım geliştiricilerine belirli bir süre izin tanıması olarak görülüyordu. Bayram tatili sebebiyle bazı güncelleştirme ve iyileştirmelerin daha yavaş yapılması, son derece normal bir durum olarak benimsendi. Hatta sadece Google değil, Amazon şirketi de iOS üzerindeki uygulamalarına yeni güncelleme yapmak için işi biraz yavaştan almıştı.

İkinci sebep olarak ise Google’ın Apple’ın uygulamaya koyduğu gizlilik politikalarından kaçmak istemesi olarak görüldü. Google’ın iOS ekosisteminde birçok uygulaması bulunuyor ve her bir uygulamayı yeni gizlilik etiketlerine göre düzenlemek, oldukça zaman ve emek gerektiren bir iş olarak görülüyor. Google şirket sözcülerinden biri, en geç gelecek hafta içerisinde Google’ın iOS platformlarına yeni güncellemeler getireceğini açıklayarak, bu tarz iddialara bir yanıt vermiş oldu.