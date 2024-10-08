Kaspersky'nin "aşırı" bulduğu kararla Google, uygulama mağazasından Kaspersky uygulamasını kaldırdı.

ABD Yönetimi daha önce Kaspersky Lab'ı yasaklı firmalar listesine eklemişti. Bu karara atıfta bulunan Google, Kaspersky Lab'ın antivirüs yazılımını Play Store'dan kaldırdı ve firmanın geliştirici lisansını da iptal etti. Yasaklama kararını Kaspersky kendi blogundan duyurdu.

Paylaşılan açıklamada karar, "ABD kısıtlamalarının abartılı yorumlaması" olarak nitelendirildi. Blog yazısında Kaspersky ürünlerinin ve hizmetlerinin ABD dışında satış ve dağıtımlarının yasaklanmadığının altı çizildi. Hâlihazırda uygulamanın yüklenmiş olduğu cihazlarda antivirüs uygulaması kullanılabilecek ancak güncelleme gelmeyecek. Ayrıca uygulama silindiğinde tekrar yüklenemeyecek.

Karar haziran ayında alınmıştı

Kaspersky'a yönelik kısıtlama kararı haziran ayında alınmıştı. Bu kararın ardından firma, ABD'deki operasyonlarını bir ay içerisinde tamamen sonlandırmıştı ve ardından da Kaspersky programı, kullanıcı onayı olmaksızın UltraAV'nin alternatif antivirüs yazılımı ile değiştirilmişti.

Kaspersky forumlarında kullanıcılar uygulamayı Google Play mağazasında bulamadıklarını belirtmişti. Bu gönderilere iki gün sonra cevap veren bir Kaspersky çalışanı ise "Google Play üzerinden indirme ve güncellemelerin geçici olarak devre dışı olduğunu" ifade etti.

Google da Kaspersky uygulamalarının kaldırıldığını doğrularken, bu kararın nedeni olarak ABD Ticaret Bakanlığı Endüstri ve Güvenlik Bürosu'nun Kaspersky Lab'e yönelik kısıtlamalarını hatırlattı. Konuyla ilgili olarak Google daha fazla açıklamada bulunmadı.

ABD'nin son yıllarda sık sık yazılımları, uygulamaları ya da donanımları yasakladığı dikkat çekiyor. Özellikle Çinli ve Rus firmalar sık sık ABD'nin hışmına uğruyor.