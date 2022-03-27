Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Kurulu (FCC), Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Kaspersky'i 'ulusal güvenlik tehdidi' olarak belirlediğini açıkladı ve tehlikeli şirketler listesine alındığını duyurdu. Ayrıca açıklamalarda listeye iki Çinli şirketin daha eklendiği ifade edildi.

Rusya, geçtiğimiz ayın sonlarına doğru aldığı bir kararla Ukrayna’yı işgal etmeye başlamış ve tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Bunun ardından da birçok ülke ve şirketten ülkeye yönelik yaptırımlar gelmeye başlamıştı. Tabii ki dijital bir çağda yaşadığımız düşünüldüğünde siber dünya da bu krizden etkilenenler arasındaydı.

Geçtiğimiz haftalarda Almanya’nın, Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Kaspersky ile ilgili açıklama yaptığını sizlere aktarmıştık. Bu açıklamalarda Kaspersky’nin antivirüs yazılımının siber saldırı ihtimalleri sebebiyle kullanılmaması gerektiği vurgulanmış, tüm dünyaya uyarı gelmişti. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri’nden bu şirket ile ilgili bir açıklama geldi.

ABD, Kaspersky’i ‘ulusal güvenlik tehdidi’ ilan etti

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), yaptığı açıklamalarla Kaspersky Lab. şirketinin ‘ulusal güvenlik tehdidi’ olarak belirlendiğini duyurdu. Bu açıklama da ABD’li düzenleyicinin ilk kez bir Rus şirketini güvenliği tehdit eden şirketler listesine sokmasını sağlayarak kayıtlara geçti. Ayrıca şirket, 2017’de de ABD’den sert bir kısıtlama almıştı. O yıl verilen bir başkanlık emri, siber güvenlik devine ait ürünlerin ABD hükümeti ve kurumları tarafından kullanılmasını yasaklamıştı.

Cuma günü güncellenen liste, FCC’nin ‘ABD’nin ulusal güvenliğine kabul edilemez bir şekilde tehdit oluşturan’ şirketleri içeriyor. Ayrıca yapılan açıklamalarda listeye Kaspersky dışında Çinli telekomünikasyon şirketleri China Mobile ve China Telecom’un eklendiği de ifade edildi. Listede ZTE ve Huawei gibi başka dev şirketlerin bulunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

FCC’nin başındaki isim Brendan Carr da yaptığı açıklamalarda, “FCC, ulusumuzun iletişim ağı güvenliğini sağlamada kilit bir rol oynuyor. Kapsamlı listemizi güncel tutmak da bu konuda bize yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı ve yeni kararla ilgili şunları söyledi: “ABD’nin çıkarlarına zarar verecek olan, ağlarımıza casusluk yapmaya çalışan Çin ve Rusya destekli üç kuruluşu bu listeye eklemek oluşan tehditlerden korunmamızı sağlayacak”

Kaspersky ise yaptığı açıklamalarda bu karar hakkında duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Rus şirket, listeye alınmalarının teknik değerlendirmeler yerine siyasi değerlendirmeler sonucu alındığını belirterek hem FCC hem de diğer ABD’li düzenleyiciler ile endişeleri gidermek için işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.