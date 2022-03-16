Almanya'dan Rusya Merkezli Kaspersky Antivirüs Uyarısı

Almanya Federal Bilgi Güvenliği Ofisi, bugün paylaştığı açıklamasında Rus güvenlik şirketi Kaspersky'a yönelik uyarıda bulundu. Ofis, şirketin antivirüs yazılımının kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Batı ve Rusya arasında yalnızca ekonomik ve yaptırım savaşlarını değil, aynı zamanda siber savaşı da başlattı. Devlet organlarından özel şirketlere ve popüler internet sitelerine kadar yapılan kapsamlı saldırılar, siber saldırı önlemlerinin alınmasını bir şart haline getirdi.

Bugünse Almanya Federal Bilgi Güvenliği Ofisi’nden (BSI) tüm dünyaya önemli bir uyarı geldi. Ofis, Rusya merkezli Kaspersky antivirüs yazılımının kullanılmaması gerektiği yönünde çağrı yaparak alternatif yazılımlara yönlenmek gerektiğini belirtti. Ofis, bunun gerekçesiniyse Rusya’nın antivirüs yazılımı üzerinden siber saldırı gerçekleştirme ihtimali olarak açıkladı. Paylaşılan açıklama şu şekildeydi:

BSI'ın açıklaması:

“Bir Rus bilişim teknolojileri üreticisi, saldırgan operasyonları kendisi gerçekleştirebilir, kendi isteği dışında hedef sistemlere saldırmaya zorlanabilir veya bilgisi olmadan bir siber operasyonun kurbanı olarak gözetlenebilir ya da kendi müşterilerine karşı saldırılar için bir araç olarak kötüye kullanılabilir.”

Kaspersky’dan karşı açıklama geldi:

Almanya’nın yetkili ofisi tarafından paylaşılan bu açıklamaya süre geçmeden cevap veren Kaspersky, Kremlin ve şirket arasında bir bağlantı olduğu yönündeki iddialarını reddetti. Şirket, “Kaspersky, özel küresel bir siber güvenlik şirketidir ve özel bir şirket olarak, Rus ya da başka bir hükûmetle ilişiği yoktur.” ifadelerini kullandı. Şirket, ayrıca veri işleme altyapısının 2018 yılından beri İsviçre’de olduğunu hatırlattı.