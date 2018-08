Geçtiğimiz günlerde, Google'ın konum servisleriniz kapalıyken dahi nerede olduğunuzu kaydedip sakladığı ortaya çıkmıştı. Google, bu olaya açıklama getirdi.

İnternet dünyası son 2 yıldır neredeyse her gün yeni bir 'gizlilik ihlali' haberine sahne oluyor. Geçtiğimiz günlerde Associated Press'in yayınladığı haber sonrasında, Google'ın konum servislerini kapatmanıza rağmen her adımınızı kaydettiği ve sakladığı ortaya çıkmıştı.

Telefonunuzda yüklü gelen Google uygulamalarıyla ilgili zaten çılgın tartışmaların döndüğü bir dönemde, Google'ın bu uygulamaları aracılığıyla konumunuzu saklıyor olması ciddi bir infial oluşturmuştu. Google, konum servisleriyle ilgili yardım sayfasına eklediği bir yeni paragrafla olan bitene açıklık getirmeye çalıştı.

İlgili sayfada daha önce sadece şu ibare yer alıyordu:

"Konum geçmişinizi istediğiniz an kapatabilirsiniz. 'Konum Geçmişi' kapalı durumdayken, ziyaret ettiğiniz yerler artık kaydedilmeyecektir."

Google, skandalın patlak göstermesi sonrasında bu sayfaya apar topar bir açıklama daha ekledi. O da şöyle:

"Bu ayar, Google Konum Servisleri ve Cihazımı Bul gibi uygulamaların konum servislerini etkilemeyecektir. Haritalar ve Arama gibi uygulamalarda bazı konum bilgileri halen saklanıyor olabilir."

Açıkçası Google'ın yaptığı açıklama, 'özrü kabahatinden büyük' dedirtiyor insana. Eklenen paragraf, 'siz ne yaparsanız yapın, biz bir şekilde konumunuzu saklayacağız' demenin kibarcası olmuş gibi. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili radikal bir adım atılacak mı.