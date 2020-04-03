Google'a Göre Türkiye, Koronavirüs Günlerinde Evde Kaldı

Bugüne kadar 1 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs, dünyadaki milyarca insanı evlerine hapsetti. Google’ın kullanıcıların telefonlarından elde ettiği konum verileri, Türkiye'nin çağrılara uyup evde kaldığını gösteriyor.

Alphabet çatısı altına faaliyet gören Google, 16 Şubat 2020 ile 29 Mart 2020 tarihleri arasında kullanıcıların telefonlarından elde ettiği konum verilerinden yola çıkarak koronavirüs günleri ile ilgili çarpıcı bir rapor hazırladı.

15 binden fazla COVID-19 vakasının olduğu Türkiye’yi de mercek altına alan internet devi, restoran, cafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane ve sinema gibi normal zamanda insanların yoğun bir şekilde bulunduğu yerlerdeki seyrekliği gözler önüne serdi. Rapora göre söz konusu yerlere giden giden insanların sayısı yüzde 75 oranında azaldı.

Raporda ayrıca manav, pazar ve eczane gibi yerlere gidenlerin sayısında da, koronavirüs salgını öncesindeki döneme kıyasla yüzde 39 oranında azalma yaşandığı belirtiliyor. Google’ın verilerine göre otobüs, metro, tren ve tramvay duraklarının yoğunluğunda da dramatik bir azalma tespit edildi. Rapor, 16 Şubat 2020 ile 29 Mart 2020 tarihleri arasında buralardaki kalabalığın yüzde 79 azaldığını gösteriyor.

Bildiğiniz üzere COVID-19, günlük yaşamı etkilediği gibi şirketlerin çalışma prensibini de önemli ölçüde değiştirdi. Artık imkanı olan çoğu firma, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında evden çalışma modeline geçti. Keza Google’ın verileri de bunu doğruluyor. Rapora göre, ofiste çalışanların oranında yüzde 45’lik bir düşüş yaşandı. Türkiye’de evde kalanların oranı ise yüzde 17 arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Twitter’dan yaptığı açıklamada, 2.456 yeni vaka ile Türkiye'de görülen toplam vaka sayısının 18.135'e ulaştığını, can kaybının ise 356'ya çıktığını açıklamıştı. Webtekno ekibi olarak bu kritik dönemde biz de evden çalışma modeline geçiş yaptık ve tüm okuyucularımızın evde kal çağrılarına uyması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

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