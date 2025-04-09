Google Mesajlar uygulamasına yeni bir özellik geliyor. Bu yeni özellik, artık can sıkıcı boyutlara ulaşan kampanya mesajlarından kolayca kurtulmanızı sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan Mesajlar uygulamasına efsane bir yenilik geldi. Bu yeni özellik, gün içerisinde 15 20 kez gelen promosyon mesajlarından tek dokunuşla kurtulmamızı sağlayacak. Henüz test aşamasında olan özelliğin yakın gelecekte küresel pazarlara ulaşması bekleniyor.

Bu olayın Türkiye'de ne kadar yaygın olduğunu bilirsiniz. Gözünüzü açarsınız ve telefonunuza mesaj yağmaya başlar. İşte Google Mesajlar'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, tam olarak bunun önüne geçmeyi amaçlıyor. Gelen promosyon mesajının hemen altında görebileceğiniz yeni bir alandan, söz konusu promosyon mesajı için aboneliği iptal etmenizi sağlayacak.

Google Mesajlar'ın yeni özelliği böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere yeni seçeneğe tıkladığınız zaman abonelikten neden çıkmak istediğinizle ilgili açılabilir menü açılacak. Burayı doldurduktan sonra abonelik kaydınız iptal edilecek. Eğer isterseniz söz konusu mesajı raporlayabileceksiniz.

Google Mesajlar uygulaması kullanmıyorsanız promosyon mesajlarından kurtulabileceğiniz başka bir yöntemi de anlatalım. Ticaret Bakanlığı'na ait "İleti Yönetim Sistemi" ise hangi şirkete, hangi yöntemler için iletişim izni verdiğinizi tek tek görüntüleyebilirsiniz. Telefon numarası veya e-posta adresi ile giriş yapabileceğiniz sisteme giriş yaptıktan sonra izinleri kaldırırsanız söz konusu şirketin sizinle iletişime geçmesini kolayca engelleyebilirsiniz.

İleti Yönetim Sistemi'ne buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.