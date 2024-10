Teknoloji dünyasında ortaya çıkan bazı ürünler büyük yankılar uyandırarak hayatımızın bir parçası hâline gelse de zamanla unutulmaya yüz tutabiliyor. Bu içerikte, Google’ın Photoshop alternatifi Picasa’nın neden artık hayatlarımızda olmadığından bahsedeceğiz.

Picasa, 2002 yılında fotoğrafları kataloglamak ve düzenlemek için geliştirilmiş bir yazılım olarak hayatımıza girmesinin ardından 2004 yılında Google tarafından satın alınmıştı.

Google, Picasa’yı ücretsiz bir hizmet hâline getirerek hem Windows hem de Mac kullanıcıları için erişilebilir kılarak onu hayatlarımızın bir parçası yapmayı amaçlamıştı.

Picasa başarılı bir girişimdi ve özellikle amatör fotoğrafçılar ve günlük kullanıcılar tarafından hızla benimsendi.

Bunun en temel sebebi Picasa’nın fotoğraf düzenleme ve paylaşma konusunda kullanıcılara oldukça basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor olmasıydı.

Picasa’nın öne çıkan önemli özelliklerinden biri de Picasa Web Albümleriydi.

Bu özellik sayesinde, kullanıcılar fotoğraf albümlerini çevrimiçi olarak paylaşabiliyor, anılarını çevreleriyle buluşturabiliyorlardı.

Tabii Picasa’nın popülerliği sonsuza kadar sürmeyecekti…

Google 2016 yılında bu yazılımı ve Picasa Web Albümleri’ni tamamen sonlandırma kararı aldı.

Aslında bu kararın arkasında bir dizi stratejik etken vardı.

Picasa'nın popülerliğini kaybetmesindeki en büyük etken Google’ın yeni stratejisiydi.

Çünkü 2015 yılında Google, Google Fotoğraflar'ı duyurmuş ve tüm odak noktasını bu yeni, bulut tabanlı hizmete kaydırmıştı.

Google Fotoğraflar hem masaüstünde hem de mobilde kullanılabilen ve fotoğrafları bulutta depolama, organize etme ve paylaşma imkânı sunan bir platformdu.

Picasa ise Google Fotoğraflar’ın yanında sadece masaüstüne odaklanan ve sınırlı bulut desteği sunan bir yazılım olarak kalmıştı.

Bu sebeple Google, iki ayrı fotoğraf platformunu desteklemek yerine tüm enerjisini ve kaynaklarını Google Fotoğraflar’a yönlendirmeye karar verdi.

Picasa’nın çağa ayak uyduramamış olması da popülerliğini kaybetmesinin sebeplerindendi.

Akıllı telefonların ve mobil fotoğrafçılığın hızla yaygınlaştığı dönemde Picasa, bahsettiğimiz mobil platformlara uyum sağlamakta zorlandı.

Değişen dünyaya ayak uyduramayan Picasa, kullanıcıların fotoğraflarına her an her yerden erişebilme talebine yetişmekte yetersiz kaldı.

Google Fotoğraflar ise bu beklentiyi tam anlamıyla karşılayarak bulut depolama desteğiyle kullanıcılarına anılarını her yerden organize etme imkânı sunarak Picasa’yı geride bırakmıştı.

Ek olarak, Picasa’nın kapsamlı düzenleme araçları konusunda sınırlı olması da onu Photoshop veya Adobe Lightroom gibi güçlü alternatiflerin yanında zayıf bıraktı.

Yani Picasa, son yıllarında büyük yenilikler sunamadı ve rekabette geri kaldı.

Başka bir deyişle, kullanıcıların beklentileri artarken Picasa bu beklentilere yeterince yanıt veremeyerek rakiplerinin yanında güçlü bir duruş sergileyemedi.

Tüm bunların sonucunda, 2016’da Picasa Web Albümleri de tamamen kapatıldı ve Google Fotoğraflar, tüm işlevleri devraldı.

Özetle, Picasa başlangıçta büyük bir başarı yakalamış olsa da Google’ın stratejik değişiklikleri ve teknolojik dönüşümler karşısında geri planda kalarak hayatlarımızdan temelli çıktı.

