Teknoloji dünyasında öyle ürünler var ki duyduğunuzda “Nasıl böyle bir şey yapmışlar?” diye düşünmeden edemezsiniz. Bu içerikte anlatacağımız Twitter Peek de tam da böyle bir başarısızlık hikâyesi…

Twitter Peek, 2009 yılında piyasaya sürülen ve bugün X adıyla bilinen Twitter’ın kullanımı için tasarlanmış bir mobil cihazdı.

Akıllı telefonların henüz yaygınlaşmaya başladığı bu dönemde, Peek Inc. adlı bir şirketin geliştirdiği bu cihaz, sadece gönderi paylaşmak, gönderi okumak ve platform üzerinden bildirim almak gibi sınırlı işlevler sunuyordu.

Aslında Twitter Peek’in amacı kullanıcıların Twitter’a (bugünkü ismi ile X’e) daha rahat erişmesini sağlamaktı.

O dönemde Twitter, kısa mesaj tabanlı bir sosyal platform olarak biliniyordu ve insanlar cep telefonları üzerinden SMS ile Twitter'a erişebiliyordu.

Peek Inc. ise bu erişimi daha kolay hâle getirmeyi umduğu bir cihaz geliştirdi.

İşte bu amaçla ortaya çıkan Twitter Peek, kullanıcıların sadece Twitter'da gezinmesini sağlayan ve başka hiçbir özelliği olmayan bir cihazdı.

Yani, bu cihaz sadece ve sadece Twitter’a girmeyi sağlıyor ve başka hiçbir şey yapmıyordu…

Başarısız olmasının temel sebebi tahmin edersiniz ki işlevsiz olmasıydı!

Twitter Peek, adından da anlaşılacağı üzere sadece Twitter’a yönelik bir cihazdı.

Farklı bir işlevi olmaması zaten başlı başına bir sorundu ancak sorunlar burada da bitmiyordu.

Cihaz, tweetleri tam anlamıyla görüntülemekte bile zorlanıyordu. Örneğin, ana ekranda tweetlerin sadece ilk birkaç kelimesi görülüyordu ve tweetleri tam olarak okumak için birkaç kez tıklamak gerekiyordu.

Bu da cihazın tek ve temel işlevi olan tweet okuma sürecini oldukça zahmetli hâle getiriyordu.

Yani Twitter Peek sunduğu tek işlevi bile tam anlamıyla yerine getiremiyordu!

Ek olarak, Twitter Peek’in fiyatı o dönem yaklaşık 200 dolardı ve bu fiyat sunduğu sınırlı özellikler düşünüldüğünde oldukça yüksekti.

Ayrıca, cihazın kullanımına devam edebilmek için de aylık bir ücret ödenmesi gerekiyordu.

Aynı dönemde iPhone 3G de piyasadaydı ve bu cihaz sadece Twitter değil, internet tarayıcıları, uygulamalar ve çok daha fazlasını sunuyordu.

Bu sebeple, akıllı telefonların yaygınlaştığı bir dönemde sadece Twitter’a girmek için bu kadar para ödemek pek çok kişi için doğal olarak mantıksızdı.

Dolayısıyla, Twitter Peek tek bir işlev sunan ve o işlevi bile yeterince iyi yerine getiremeyen bir cihaz olarak yüksek fiyatı, sınırlı özellikleri ve akıllı telefonlarla olan rekabeti düşünüldüğünde kaçınılmaz bir şekilde başarısız oldu.

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