Teknoloji dünyasında devrim yaratmayı hedefleyen projeler ortaya çıksa da bazen en yenilikçi fikirler bile umdukları başarıyı yakalayamıyor. Google Dodgeball da bunlardan biri. Gelin zamanının Foursquare’i olarak görülen bu platform neden başarısız oldu anlatalım.

Dodgeball, 2005 yılında Dennis Crowley ve Alex Rainert tarafından bir tür mobil sosyal ağ platformu olarak kurulmuştu.

Kullanıcıların SMS üzerinden konum bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayan Dodgeball'un temel amacı “Neredesin?” sorusunu dijital dünyaya taşımaktı.

Google, bu yenilikçi projeyi fark ederek Crowley ve Rainert’tan satın aldı.

Bu dönemde, akıllı telefonlar daha henüz yaygın değildi.

Konum tabanlı hizmetler ise yeni yeni gelişiyordu.

Bu sebeple Dodgeball’un oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğu düşünülmüştü.

Ancak Google’ın desteğine rağmen Dodgeball beklenen çıkışı yapamadı.

Aslında Dodgeball’ın başarıya ulaşamamasının altında bir dizi sebep vardı.

Bunlardan ilki, Dodgeball’un ana iletişim yöntemi SMS üzerinden konum paylaşımıydı.

Çünkü o dönemde akıllı telefonlar ve GPS teknolojileri henüz gelişmediği için kullanıcı deneyimi de oldukça sınırlıydı. Bu da platformun yaygınlaşmasının önünde bir engel oluşturdu.

Ek olarak, Dodgeball’un kullanıcılar tarafından karmaşık ve kullanımı zor bir sistem olarak algılanması da büyük bir sorundu.

SMS ile bildirim almak birçok kişi için pratik değildi ve benzer konum tabanlı hizmetler de o dönem hızla gelişmeye başlamıştı.

Ayrıca Google’ın projeye yeterli ilgiyi göstermediği de söyleniyordu.

Dodgeball’un kurucuları, Google’ın projeye yeterince yatırım yapmadığını ve ilgisiz davrandığını belirttiler.

Öyle ki Dennis Crowley bir röportajda, Google’ın projeyi sadece Dodgeball üzerinde çalışan mühendisleri işe almak için satın aldığını düşündüğünü bile söylemişti.

Crowley’e göre, Google’ın asıl amacı projeyi büyütmek değil, teknoloji ekibini bünyesine katmaktı.

Özetle, Dodgeball, yenilikçi bir fikir olmasına rağmen, kötü zamanlama, sınırlı teknoloji ve Google’ın ilgisizliği nedeniyle başarısız oldu.

Dennis Crowley ise, Google’dan ayrıldıktan sonra Foursquare’i kurarak Dodgeball hayalini farklı bir platformda gerçekleştirdi ve bu kez büyük bir başarıya ulaştı.

Dodgeball ise tarihte, potansiyelini gerçekleştiremeyen ilginç bir girişim olarak yer aldı.

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