Google, USB-C kulaklık dönüştürücülerin fiyatında, bazı geliştirmeleri gerekçe göstererek artış yaptı.

Geçtiğimiz günlerde gelen bir haberle, Google'ın 9 Ekim tarihinde New York'ta gerçekleştireceği bir etkinlikle Pixel 3'ü ve yeni bazı donanımlarını tanıtacağını öğrenmiştik. Bu haberlerin ardından ise Google, resmi mağaza sayfasında USB-C kulaklık dönüştürücülerin fiyatında artış yaptı. Zamdan önce 9 dolarlık fiyat etiketi ile satışta olan ürün, artık 12 dolardan satılacak.

Fiyat artışının gerekçesi ise üründe gerçekleştirilen geliştirmeler. Google'ın bu yeni etiketli USB-C kulaklık dönüştürücüsü, Pixel 2 kulaklık dönüştürücüsüne oranla %53 oranında iyileştirilmiş durumda. Üründeki diğer değişiklikler ise 0,8 mm daha ince ve 0,4 gram daha hafif olması.

Google'ın kulaklık girişi için ekstra adaptör satma politikası, aslında tartışmalı bir konuydu ve kullanıcılar bu durumdan pek de memnun değildi. Yeni Pixel 3'de ise durumun değişmesi bekleniyor. Her ne kadar resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sızıntılar, Pixel 3'ün kutusundan USB-C dönüştürücü ile çıkacağı yönünde ve kullanıcıların beklentisi de tam olarak bu.