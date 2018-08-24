Pixel 3'ün Çift Ön Kamerası Süper Selfieleri Mümkün Kılacak

Gelen bilgilere göre Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ın çift ön kamerası ikinci nesil Visual Core çip ile birlikte alışılagelenin üzerinde bir selfie performansı sunacak.

Google, rakipleri iki, hatta üç arka kamera kurulumuna geçmeye çalışırken tek arka kamerada kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte şirket, Pixel 2 modellerine yerleştirdiği Visual Core çipler sayesinde tek arka kamera ile çift arka kameraya sahip pek çok rakibini kamera performansında geride bırakmayı başarıyor.

Gelen bilgilere göre Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile piyasaya çıkacak olan ikinci nesil Visual Core çipler ile yalnızca arka kamera performansını iyileştirmekle kalmayacak, selfie kalitesini de rakiplerinin çok önüne taşıyacak. Sızıntılara göre üçüncü nesil Pixel’ler çift ön kameraya sahip olacak. Bu kameralar süper selfieler çekmeyi mümkün kılacak.

İkinci nesil Visual Core çipler ile desteklenecek olan çift ön kamera, yazılım destekli bokeh efekti oluşturulmasını mümkün kılacak. Ayrıca her iki piksel modeli de selfie kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için yüz rötuşlama özelliği sunacak. Bu özellik, yüzünüzün doğal ya da olduğundan daha soft görünmesini sağlayacak.

Google’ın çift ön kamera ile birlikte yüz tanıma kilidi sunması da ihtimaller dahilinde. Fakat bu konuda şu ana kadar ortaya çıkan somut bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca Google, her iki Pixel 3 modelinde de tek arka kamera kullanmaya devam edecek. Söylentilere göre bu kamera, çift arka kamera performansı gösterecek kadar güçlü bir sensöre sahip olacak.