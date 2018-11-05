Google, Pixel 3'ün RAM Sorunuyla Bir Süre Daha Uğraşacak

Pixel 3'ün birçok sorunu ve sıkıntısı varken, içlerinden en can sıkıcı olan RAM sorunu bir süre daha çözülemeyecek gibi görünüyor.

Bu zamana kadar Google Pixel 3 ile ilgili bir çok sorun ve sıkıntı ortaya çıksa da en büyük sorun RAM sorunuydu. Bu sorun, modern amiral gemisi telefonlar için 4GB RAM’in yeterli olup olmadığı sorularına yol açmıştı. Google ise bu sorunu haftalar içinde yapacağı bir güncelleme ile çözebileceğini açıkladı.

Google yetkililerinin Android Police’e söylediğine göre, arka planda çalışan uygulamalar, gerekli durumlarda kendilerini kapatacak. Bu ‘gerekli durumların’ ne olduğu tam olarak belli olmasa da Spotify gibi müzik dinleme uygulamalarının fotoğraf çekecekken kapanmaya zorlanması, ‘gerekli durumlar’ hakkında bazı fikirler edinmemizi sağlıyor.

Android Police’in yaptığı teste göre Pixel 3’te arka arkaya açılan sadece 3 uygulama bile RAM’i zorlamaya yetiyor. Açılan ilk uygulamayı tekrar açtığınızda telefon, yeniden yükleme yapmak zorunda kalıyor.

Google yetkililerinin 9To5Google’a yaptığı açıklamalara göre, bu güncelleme kasım ayında gelecek olan güvenlik güncellemesiyle birlikte gelmeyecek. Aralık güncellemesi kaç hafta sonra gelecekse, bu sorun da o zaman çözülebilecek.