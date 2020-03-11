Google'ın Uygun Telefonu Pixel 4a'nın Fiyatı Ortaya Çıktı

Google’ın kendi adına çıkardığı Pixel akıllı telefonlarına bir yenisi daha ekleniyor: Pixel 4a. Daha önce tasarımı ve özellikleri belli olan cihazın bu sefer de piyasaya nasıl bir fiyat etiketiyle sunulacağı belli oldu.

ABD merkezli arama devi Google’ın yeni akıllı telefonu Pixel 4a’nın bir YouTube videosunda ortaya çıktığını sizlere daha önce iletmiştik. Cihazın tasarmı ve donanım özelliklerinden sonra fiyatı da ortaya çıktı.

Fiyatı ortaya çıkaran kişi ise Evan Blass oldu. Blass, ortaya attığı bu tür bilgilerin doğruluyla bilinen bir isim. Blass, Pixel 4a’ya dair Photoshop ile hazırlanmış bazı reklam panosu görselleri paylaştı Blass tarafından paylaşılan görsellere göre Pixel 4a’nın fiyatı 399 dolar (vergiler hariç 2.472 TL) olacak.

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a’nın fiyat konusunda çok da şaşırtmadığını belirtmek gerekiyor. Şirketin geçtiğimiz sene çıkarttığı Pixel 3a da aynı fiyat etiketiyle pazara sunulmuştu. Blass tarafından ortaya atılan bir diğer bilgi ise Google’ın ilk olarak geçtiğimiz sene Pixel 4 cihazında kullandığı ve şu an için Pixel cihazlara özel olan yeni Asistan’ının Pixel 3a’da da yer alacak olması.

Neowin’de yer alan habere göre fiyat etiketinin 399 dolardan başlayacak olması Google’ın Pixel 4a’nın daha yüksek dâhili depolama alanına sahip varyantlarını da piyasaya süreceği anlamına geliyor. Pixel 4a, bunlara ek olarak siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek.

Cihazda yer alacak olan özelliklere baktığımızda 5,81 inç, FHD+, OLED bir ekrana sahip olacağı görülüyor. İşlemci olarak Snapdragon 730 kullanacak olan Pixel 4a, 6 GB RAM’e 3.080 mAh değerinde de bataryaya sahip olacak. Önünde ve arkasında birer kamera bulunan cihazda ayrıca parmak izi okuycu sensör bulunacak.