Google Pixel 5 XL'nin Kılıf Görselleri Ortaya Çıktı

Google'ın yeni amiral gemisi telefonu Pixel 5 XL'yi rafa kaldırdığı düşünülürken yeni akıllı telefonun kılıfına ait görüntüler sızdırıldı. Sızdırılan görüntülerde ortaya çıkan bilgilere göre Google, Pixel 4'lerde bulunmayan bir özelliği de Pixel 5 ile birlikte getirecek.

Son günlerde ortaya çıkan söylemlerden yola çıkarak Google'ın yeni Pixel 5 ailesi akıllı telefonlarının Pixel 4a söylentileriyle birlikte rafa kaldırıldığı düşünülüyordu fakat geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Pixel 5 XL'nin görüntüleriyle beraber, Google'ın Pixel 5 ailesinden henüz vazgeçmediği belli olmuş oldu. Pixel 5 XL'nin kılıf tasarımları olarak sızdırılan görüntülerde bu telefonu Pixel 4 ailesinden ayıran birkaç değişiklik gözlemlenebiliyor.

Google Pixel 5 XL'nin sızdırılan görüntülerine baktığımızda Pixel 4a'da bulunan ön kısımda nokta şeklinde bir ön kamera çentiği kullanmak yerine Google, ekranın en üstünde daha küçük bir çentik kullanmayı tercih etmiş fakat Pixel 5 XL'yi Pixel 4 ailesinden ayıran en büyük özellik, telefonun arka kısmına yerleştirilmiş parmak izi okuyucu olarak karşımıza çıkıyor. Google, bu parmak izi okuyucuyla birlikte Pixel 4 ve Pixel 4 XL'de bulunan 3D yüz tanıma teknolojisini geride bırakıyor gibi duruyor. Google'ın yeni Pixel telefonlarıyla beraber dokunmatik ekran içerisine gömülü bir parmak izi tarayıcısı kullanacağını düşünürken bu telefonun arkasına yerleştirilmiş klasik sensör, birçok kullanıcı için sürpriz olacak.

Pixel 5 XL, 3,5 mm jak girişiyle geliyor:

Pixel 5 XL'nin ortaya çıkan görsellerinde görüldüğü üzere, Pixel 4 ve Pixel 4 XL'de bulunmayan 3,5 mm kulaklık girişi, Pixel 5 XL'ye eklenmiş. Görüntülerden elde edilen değişiklikler bunlarla sınırlı kalırken Pixel 5 serisinin 2020 yılında Google'ın yeni amiral gemisi telefonları olacağı düşünülüyor. Bu nedenle Google'ın yeni akıllı telefonlarında, Snapdragon X55 5G modem teknolojisini barındıran Snapdragon 865 mobil işlemcisinin kullanacağı öngörülüyor.

Qualcomm'un işlemcilerine yapmış olduğu fiyat artışlarına ve geçtiğimiz ay Google'ın Pixel 5'in çıkış fiyatı için yaptığı ankete göre, Pixel 5 ailesinde daha alt seviye işlemcilerin kullanılabileceği de düşünülüyor. Google'ın gerçekleştirmiş olduğu anket sonucunda 699 dolar gibi bir rakamın ortaya çıkmasının ardından Google'ın Pixel 5'te Snapdragon 765 işlemcisini kullanabileceği söyleniyor. Böyle bir senaryoda her ne kadar Pixel 5 serisi OnePlus 8 veya Samsung Galaxy S20 gibi telefonlarla performans yönünden rekabet edemeyecek olsa da fiyat bakımından bu modellerin önüne geçeceği düşünülüyor. Koronavirüs salgınıyla beraber ertelenen tanıtımlar nedeniyle Pixel 5 ve Pixel 5 XL'nin en erken ekim ayında tanıtılması bekleniyor.