Galaxy Fold Lite, Beklenenden Erken Piyasaya Çıkabilir

Samsung'un katlanabilir telefon ailesine katacağı yeni telefonu Galaxy Fold Lite'ın beklenenden daha erken piyasaya sürüleceği iddiası ortaya atıldı. 2021'in ilk aylarında piyasaya sürülmesi beklenen telefonun 1.100 dolar civarında bir fiyatla satışa çıkacağı düşünülüyor.

Teknolojinin gelişmesiyle katlanabilir telefonlar hayatımıza girdi. Bu teknolojiye ilk ayak uyduran şirketlerden biri olan Samsung, sektörde daha fazla söz sahibi olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip gibi telefonlarla bu alandaki başarısını kanıtlayan şirketin Galaxy Fold 2'nin yanı sıra Galaxy Fold Lite adındaki telefonu da piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Güney Kore merkezli kaynaklara göre Galaxy Fold'a kıyasla daha düşük seviye özelliklere sahip olan Galaxy Fold Lite, 2021 yılının ilk aylarında raflardaki yerini alacak. Galaxy Fold'un yanında donanım olarak daha güçsüz kalan Lite versiyonu, Galaxy Fold'un yüksek fiyatı yerine daha uygun fiyattan satılacak. Gelin Samsung'un katlanabilir telefon pazarına kazandıracağı bu yeni telefon hakkında ortaya çıkanlara bir göz atalım.

Galaxy Fold Lite'ın çerçeveleri Galaxy Fold'a göre daha ince olacak:

Şimdilik ortaya çıkan bilgilerin ışığında, cihazın önceki ekran oranını koruyacağını söyleyebiliriz. Cihazın kamerasından bahsetmek gerekirse ön tarafta ekranın içine gömülü şekilde bir kamera olacağı ve bununla birlikte dış tarafta da 2 adet kameranın yerini alacağı biliniyor. Tüm bunların yanı sıra Galaxy Fold Lite'ta bulunan çerçevelerin de Galaxy Fold'a göre daha ince şekilde olacağı ortaya çıkanlar arasında.

Galaxy Fold Lite için verilen çıkış tarihinin 2021'in ilk ayları olması, birçok kişiye erken gibi gelse de Samsung'un böyle bir politika izlemesinin ana nedeni, Galaxy S20'de isteneni alamayan şirketin Galaxy Note20 ailesine odaklanmak istemesi. Birçok sektör gibi telefon endüstrisine de darbe vuran koronavirüs salgını, Samsung'un amiral gemisi satışlarını bir hayli etkiledi. Şirket; orta ve giriş seviye telefonlardaki satış payını artırarak yavaş yavaş yaralarını sarmaya başladı.

Samsung'un katlanabilir telefon pazarına kazandıracağı Galaxy Fold Lite için henüz net bir fiyat belirlenmese de 1.100 dolarlık (vergiler hariç 7.540 lira) bir fiyat etiketi konuşuluyor. Cihazın çıkış tarihi için de kesin bir tarih yok ancak cihazın 2021'in ilk aylarında çıkacağını belirtmekte fayda var.