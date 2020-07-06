Google Pixel 5'e Ait Yeni Görseller Ortaya Çıktı

Google’ın Pixel ailesine ekleyeceği yeni üyesi Pixel 5’e ait yeni render görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntüler de kılıf görseliyle birlikte ortaya çıkan optik parmak izi okuyucu sensörü doğruluyor.

Geçtiğimiz haziran ayında Google’ın yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 5 XL’nin kılıfının görselleri ortaya çıkmıştı. Bu görsellerde gördüğümüz şey ise Google’ın Pixel 4 ailesinde kullandığı 'Yüz Kilidi'ni bırakıp arka tarafa yerleştirilmiş optik parmak izi okuyucu sensöre geri dönmüş olmasıydı.

Kılıf görsellerinin ortaya çıkmasıyla belli olan bu değişiklik, Pixel 5’e ait yeni render görüntülerinin gün yüzüne çıkmasıyla bir nevi onaylanmış oldu. Yeni optik parmak izi okuyucunun, telefonun üst tarafının tam ortasına yerleştirildiği görülüyor. Ayrıca bu sayede Google’ın son dönemlerde Android akıllı telefonlarda bir hayli popüler olan ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensör furyasına katılmayacağı da kesinleşmiş oluyor.

Optik parmak izi okuyucu sensör

Bunun, yüz kilidi ya da ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensöre göre bir adım geri gitmek olduğunu düşünenler olsa da optik sensörler de gayet işlevsel ve telefonu ele aldığın zaman parmağın bulunduğu konum düşünüldüğünde oldukça da rahat denilebilir.

iPhone XS ve iPhone 11 Pro ile benzer boyutlara sahip olan telefon 144,6 mm uzunluğunda, 70,4 mm genişliğinde ve 8 mm (kamera çıkıntısıyla birlikte 9,5 mm) kalınlığında olacak. Telefonun arka tarafında bir LED flaş ile birlikte 2 adet kamera yer alacak.

Ayrıca ortaya çıkan söylentilere göre Pixel 5, 'gerçek bir amiral gemisi' olmayacak. Google, Qualcomm Snapdragon 865 SoC yerine Snapdragon 765G kullanacak ki bu da Qualcomm’un orta segment yongalarının en üst sırasında yer alıyor. Tabii Google'ın Snapdragon 765G kullanarak fiyat konusunda da önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor.