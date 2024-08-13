Google, Made by Google etkinliğinde yeni nesil kablosuz kulaklıkları Pixel Buds Pro 2'yi tanıttı.

Google, Pixel Buds Pro 2'yi de tanıtırken bu cihazın pek de tasarım anlamında değişiklik görmedi. Cihazın şarj kutusuna "Cihazımı bul" desteği gelirken kulaklıkta fitness takip özellikleri de bulunuyor. İlk izlenim olarak Pixel Buds Pro 2, daha gelişmiş batarya ve daha iyi gürültü engelleme ve ses kalitesi ile geliyor.

Yeni kulaklıkların belki de en önemli özelliklerinden biri sahip olduğu kilitlenme özelliği oldu. Böylece kulaklık, kullanıcıların kulağında kalma konusunda iki kat daha başarılı oluyor. Bu da kulaklığı spor aktiviteleri için ideal hâle getiriyor.

Pixel Buds Pro 2'nin Özellikleri

Gürültü Engelleme İlk nesil Pixel Buds Pro'dan iki kat daha güçlü, yüksek frekanslı sesleri daha iyi azaltıyor Çip Tensor A1 çipi Sürücüler 11mm Kılıf Cihazımı Bul için ek hoparlör Su/Toz Direnci IP54 Arama Kalitesi Clear Calling teknolojisi Pil Ömrü ANC açıkken 8 saat sürekli dinleme, kılıfla birlikte toplamda 30 saate kadar Bağlantı Bluetooth 5.4, LE Audio desteği Mekansal Ses Baş takibini destekler Çok Noktalı Bağlantı Var

Google Pixel Buds Pro 2 ayrıca Gemini ile de kullanılabiliyor. Bu konuşmaların tam versiyonu da akıllı telefonlarda listeleniyor. Pixel Buds 2 Pro, 229 dolardan ön siparişe açıldı.