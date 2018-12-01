Google Play, Android Arayüzünde Değişikliğe Gidiyor

Google, Google Play'in Android Uygulamasında arayüz geliştirmeleri yaptı.

Geçtiğimiz bahar aylarında ortaya çıkan bazı ipuçlarından sonra Google, nihayet Android'deki Play Store arayüzünün yenilenmiş halini yayınladı. Beyaz ve Materyal tasarıma ek olarak çok daha parlak bir tema kullanan Google, yeni tasarımı kullanıcıların beğenisine sundu.

Geçtiğimiz Nisan ayında 9to5Google, Android’deki Google Play Store’un yeni sürümü hakkında bize ipuçları vermişti ve uygulama listesi ve beyaz yan panelin yanı sıra, ödeme seçeneği ekranlarının görüntülerini paylaşmıştı. Bu haberlerden 6 ay sonra Google, sonunda bu yeni arayüzün dağıtımına başladı.

12.6.13 sürümüyle gelen bu tasarım değişikliği, yapılan güncellemeler ile bütün cihazlara getirilmeye başlandı. Eğer sizin telefonunuzda bu yeni tasarım etkinleştirilmediyse, Google Play Store'u Son Kullanılanlar menüsünden kapatmayı ve sistem ayarlarını yeniden yüklemeyi veya verileri temizlemeyi deneyin.