Google'ın; kullanıcıların, oyunları ve uygulamaları etkileşimli olarak kullanabilmelerini sağlayan Google Play Oyunlar uygulaması, karanlık tema desteğine kavuştu.

Hayatınızda en az bir kez Android cihaz kullandıysanız Google Play Oyunlar ne işe yaradığını, cihazınızda bulunmasının bir yararı olup olmadığını merak etmiş ve gereksiz bir uygulama olduğunu düşünüp silmiş bile olabilirsiniz ancak Google Play Oyunlar, özellikle online oyunlarda kullanıcıların karşılıklı olarak eşlemelerinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.

Google Play Oyunlar'ın içerisinde; Play Oyunlar tarafından desteklenen oyunların türlerine göre ayrılmış halde (Çok oyunculu oyunlar, hediyeli oyunlar, kart oyunları gibi) tümü, gündemdeki oyunlar, Ayarlar ve Özellikler bulunuyor. Uygulamanın içerisinde ücretsiz oyunların yanı sıra, çok oyunculu oyun deneyiminizi en üst düzeye çıkartacak ücretli oyunlar da yer alıyor.

Oyunları eşleşmeli olarak oynamanızı sağlayan Play Oyunlar, karanlık tema özelliğine sahip oldu. Özellikle ışığın az olduğu ortamlarda gözlerin yorulmasını engelleyen ve odaklanmanın önemli derecede kolay olmasını sağlayan karanlık temayı aktif hale getirmek için; Play Oyunlar uygulamasına girdikten sonra Ayarlar sekmesine girip, karşınıza çıkacak listede karanlık temayı aktif etmeniz gerekiyor. Güncelleme ile aynı zamanda ana ekranınıza ekleyebileceğiniz - animasyonlu - oyun kısayolları da akıllı telefonunuza yükleniyor.