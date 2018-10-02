Assassin's Creed Odyssey'i PC'de Ücretsiz Oynayın

Google'ın yeni devreye soktuğu Project Stream isimli yeni hizmetiyle Assassin's Creed: Odyssey'i nasıl ücretsiz oynayabileceğinizi açıklıyoruz.

Google'ın bir süredir oyun stream platformu üzerinde çalıştığı dedikoduları en sonunda gerçek oldu. Google, sessiz sedasız bir biçimde Google Stream özelliğini devreye soktu.

Google Stream Nedir?

Gelecek yıllarda standart haline gelmesi beklenen, oyunları stream ederek oynamanıza izin veren bir sistemdir. Bu sistemde oyunları bilgisayarınıza indirmeniz veya çok üst düzey bir donanıma sahip olmanız gerekmez. Nitekim oyunlar bir başka bilgisayarda çalıştırılır; anlık olarak sizin ekranınıza düşer.

Assassin's Creed Odyssey'i Bu Sistemle Nasıl Ücretsiz Oynarsınız?

Buraya tıklayarak bir Ubisoft hesabı açmanız gerekiyor.

tıklayarak bir Ubisoft hesabı açmanız gerekiyor. Halen sahip değilseniz bir Google hesabına ihtiyacınız var.

En az 69 versiyonuna güncellenmiş bir Chrome sürümünüz olmalı.

25mbps hızında bir internete sahip olmalısınız.

Son olarak Project Stream'in sayfasına giderek yönergeleri devam ettiriyoruz.

Project Stream'in beta sürümü Ocak ayına kadar devam edecek ve bu vakte kadar Assassin's Creed: Odyssey'e hiçbir ücret ödemeden erişim sağlayabileceksiniz.

Güncelleme:

Project Stream'in şu an için sadece ABD'deki kullanıcılar için yayınlanmış olduğu bilgisini paylaşmalıyız. VPN ile ABD üzerinden giriş sağlamayı deneyebilirsiniz ancak hız sorunu yaşamanız olası. Project Stream'in ülkemizde de hizmete girmesini beklemek en sağlıklısı olacaktır.