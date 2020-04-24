Google, Telefon Görüşmelerine Canlı Altyazı Getiriyor

Google’ın geçtiğimiz yıl duyurduğu bir erişilebilirlik özelliği olan Canlı Altyazı, Android 11’le beraber telefon görüşmelerinde de kullanılabilir olacak. Android 11’in Geliştirici Önizlemesi kodları üzerinde yapılan bir inceleme, Google’ın bu konuda çalıştığını gösteriyor.

Google, erişilebilirlik özelliklerinden olan Canlı Altyazılar’ı geçtiğimiz yıl düzenlenen Google I/O 2019’da duyurmuştu. Üç ayrı makine öğrenme ile çalışan özellik, medya dosyalarındaki İngilizce konuşmaları algılıyor ve otomatik olarak altyazı haline getiriyor.

Canlı Altyazı özelliği ilk olarak Pixel 4’lerde kullanıma sunulmuştu. Pixel 4’ün ardından Pixel 3a, Pixel 3, Pixel 2 ve Samsung Galaxy S20, OnePlus 7T ve OnePlus 8'de de Canlı Altyazı özelliği kullanılmaya başlanmıştı.

Android 11’le beraber Canlı Altyazı, telefon görüşmelerinde de kullanılabilir olacak

Özellik bir süredir kullanımda olmasına rağmen işlevselliği ile ilgili herhangi bir güncelleme almadı. Ancak Android 11’in Geliştirici Önizlemesi kodları üzerinde yapılan yeni bir inceleme Google’ın Canlı Altyazı özelliğini telefon görüşmelerine getirmek için çalıştığını gösteriyor.

Pixel 4’ün Android 11 Geliştirici Önizlemesi’nin Canlı Altyazı’lardan sorumlu olan Kişiselleştirme Hizmetleri’nin 2.13.302920511 sürümü incelendiğinde Canlı Altyazı’nın telefon görüşmelerinde kullanılmasına izin verilebileceğini gösteren kodlar görüldü.

Canlı Altyazı özelliğinin bir telefon görüşmesi esnasında etkinleştirildiğinde telefon görüşmesinin tüm taraflarına görüşmenin altyazılı olarak aktarıldığı bildiriliyor. Kodlarda göründüğü üzere bu bildirim, telefon görüşmesinin taraflarına bir sesle iletiliyor.

Canlı Altyazı’nın şu anda dayandığı API, sesli aramadaki sesleri yakalamaya izin vermiyor. Bununla beraber Android 11’in Geliştirici Önizleme 3 sürümüne eklenen yeni izinler, bu özelliğin kısıtlanmasının kaldırılacağını gösteriyor.