Rekabet Kurumu'nun Google'a karşı açtığı soruşturmada yeni sayfa, 5 Şubat 2020 tarihinde açılacak. ABD merkezli teknoloji devi, 5 Şubat günü saat sabah 10'da Rekabet Kurumu'na karşı sözlü savunmasını yapacak.

Birkaç gündür Türkiye'nin gündemi, ABD merkezli teknoloji devi Google olmuş durumda. Çünkü Rekabet Kurumu, Google'ın haksız rekabete neden olduğu kararına vardı ve bu bağlamda çeşitli yaptırımlar uygulamak istedi. Google ise yaptığı açıklamayla 12 Aralık itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak Android akıllı telefonlara Google servisleri lisansı vermeyeceğini bildirdi. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

Rekabet Kurumu, Google'ın 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğini söylüyor. Yani Google, genel arama pazarındaki hakim konumunu kötüye kullanıyor ve rakiplerinin çevrimiçi pazarlardaki işlerini zorlaştırıyor. Hatta bunun için Google'a karşı bir soruşturma da açılmış durumda. Ancak görünen o ki Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan gerginlik, biraz daha devam edecek.

Google'ın savunması 5 Şubat 2020'de gerçekleşecek

Konuya ilişkin Rekabet Kurumu tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Google'a açılan soruşturmanın detaylarına yer verilerek, Google'ın kendini savunmak için yapacağı sözlü savunmanın tarihi belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre Google, kendisini savunmak için 5 Şubat 2020 tarihini bekleyecek. Belirlenen gün geldiğinde Google, saat sabah 10 itibarıyla kendisini sözlü olarak savunup, iddialara yanıt verecek.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre sözlü savunmayı dinlemeye, şikayetçi veya üçüncü kişi sıfatındaki kişiler de katılabilecekler. Ancak Google'ın 5 Şubat'ta yapacağı sözlü savunma toplantısına katılmak isteyenlerin, bir dilekçe hazırlamaları gerekecek. Hazırlanacak olan dilekçelerin 27 Ocak 2020 tarihine kadar Rekabet Kurumu'na teslim edilmesi gerekiyor.