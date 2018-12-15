Google ve Amazon Tarafından AirPods'a Rakip Gelebilir

AirPods'ların yüksek başarısı sonucu diğer büyük firmalar da bu yarışa katılacak gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde AirPods'ların satış rakamları ile birlikte birkaç istatistiksel bilgileri yayınlanmıştı. Bu açıklanan sayılardan da anlaşılacağı üzere AirPods'lar başta olmak üzere kablosuz kulaklıklar her geçen gün daha popüler olmaya başlıyor ve yakın zamanda Google ve Amazon da bu yarışa katılmayı planlıyor.

Aslında Google'ın halihazırda olarak satışta bulunan bir kablosuz kulaklığı var. Google Pixel Buds olarak geçen kablosuz kulaklık her ne kadar kulaklık ve cihaz arasında bir kablo bulundurmasa da iki kulak arasında bir kablo bulundurarak birbirine bağlayan bir yapıya sahip ve bu da kullanıcılar tarafından çok tercih edilen bir durum değil. Her ne kadar Google bu kulaklığı ile de güzel satış rakamları elde etmiş olsa da AirPods'un ciddi bir farkla zirvede olması diğer büyük firmaları da benzer şekilde kulaklık çıkarmaya itmiş olması muhtemel.

Amazon ise diğer cephede henüz hiçbir kablosuz kulaklık çıkarmış değil. Ancak dediğimiz gibi, henüz yok. Yetkili ekibin yaptığı açıklamalara göre, Alexa'nın da yardımıyla Apple'ın AirPods'larına karşı en iyi şansa sahip olan firma kendileri. Analistler ise bu konuda hemfikir, Alexa'nın en iyi sesli dijital asistan olarak geçmesi, Amazon'u bir adım öne taşıyor. Ve her ne kadar AirPods kulaklıkları Google'ın sahip olduğu Android ile de çalışıyor olsa da, iOS cihazlarda verdiği performansı veremiyor.

Sony ve Samsung gibi büyük firmalar da bu kablosuz kulaklık furyasına katılmaya çalışırken, markete şimdi de Google ve Amazon gibi çok daha geniş çarplı firmaların girmesi umarız bizim açımızdan eksi değil tam aksine bir artı olarak etki oluşturur. Geçtiğimiz sene içerisinde 55 milyon AirPods satılırken bunun 2022'ye kadar devam etmesi düşünülüyor. Bunların yanında Google'ın kendine ait kablosuz kulaklıkları yalnızca 10 milyonluk bir satış rakamına ulaşabildi.