Google, ‘Yanlışlıkla’ Google Pixel 4a Görsellerini Yayınladı

Teknoloji devi Google, Kanada mağazasında yanlışlıkla henüz piyasaya sürmediği akıllı telefonu Pixel 4a'nın render görüntülerini yayınladı. Hata, kısa bir süre içerisinde giderilse de görüntüler kullanıcılar tarafından kaydedildi.

Piyasaya yeni sürülecek akıllı telefonların donanım özellikleri ya da tasarımıyla ilgili bilgiler genellikle sektör içerisinde yer alan kaynaklardan ediniliyor. Bu kaynaklar, cihazların donanım özelliklerini ya da tasarımlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Ancak bazen şirketler bu bilgileri 'yanlışlıkla' da olsa kendi elleriyle verebiliyorlar. İşte Google'ın ve yeni çıkaracağı telefonu Pixel 4a'nın da başına gelen bu oldu. Google'ın Kanada mağazasında henüz piyasaya sürülmemiş olan Pixel 4a'nın render görüntüleri yer aldı.

Google Pixel 4a render görüntüsü

Google Kanada Mağazası'nda Nest Wifi sekmesine tıklayan kullanıcılar, hiç beklemedikleri bir şeyle, henüz piyasaya sürülmemiş olan Pixel 4a'nın render görüntüleriyle karşılaştılar. Google, yapılan bu hatayı telafi etse de internete düşen bir şeyi silmek her zaman o kadar kolay olmuyor.

Pixel 4a'nın bu render görüntüleri, cihazla ilgili bazı bilgilerin de ortaya çıkmasını sağlıyor. Review Geek'te yer alan habere göre cihazın ekranındaki tarih olan 12 Mayıs, aslında telefonun orijinal çıkış tarihini gösteriyor ki bu konuda daha önce de ortaya çeşitli söylentiler atılmıştı. Ayrıca görsele baktığımızda telefonun ön tarafında selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir çentik görülüyor. Telefonun arka tarafında ise kamera modülü ve parmak izi okuyucu sensör yer alıyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilerde telefonun Qualcomm Snapdragon 730 SoC kullanacağı iddia edilmiş ve fiyat aralığının ise 300 dolar ile 400 dolar arasında olacağı dile getirilmişti. Ayrıca telefonun kablosuz şarj özelliğine sahip olmayacağı da iddia ediliyor.