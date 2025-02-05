Google, sitesindeki yapay zekâyı askerî amaçlar için kullanmayacağının sözünü veren ifadeleri birden kaldırdı.

Günümüzde kullanılan tüm yapay zekâ modelleri ve şirketleri, belli güvenlik politikaları ile çıkış yapıyorlar. Bunlar arasında zararlı içerik üretmemek, kötü amaçlar için kullanılmamak, askerî kullanıma izin vermemek gibi şeyler var.

Google da bunlardan biriydi. Öyle ki teknoloji devinin sitesinde yapay zekâyı hiçbir zaman askerî amaçlar için kullanmayacağına dair taahhüt veriliyordu. Ancak yakın zamanda bu konuda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Google, yapay zekâyı askerî amaçlar için kullanmayacağı sözünü kaldırdı

İlk olarak Bloomberg tarafından bildirilen habere göre şirket, resmî sitesinden yapay zekânın silahlar ve gözetleme amaçlarıyla üretilmeyeceğini sözünü kaldırdı. Herkese açık olan yapay zekâ politikaları sayfasının geçen hafta güncellendiği ve peşinden gidilmeyecek uygulamalar kısmının kaldırıldığı düşünülüyor.

Şirkete bu konu TechCrunch tarafından soruldu. Teknoloji devi, onları sorumlu yapay zekâyla ilgili bir blog yazısına yönlendirdi. Bu blog yazısında insanları koruyan, küresel büyümeyi teşvik ede ve ulusal güvenliği destekleyen yapay zekâ modelleri geliştirileceği yazıyordu. Ancak bu, askerî kullanım olmayacağı anlamına gelmiyordu.

Google, daha önce ABD ve İsrail ordularına bulut hizmeti sağlama sözleşmeleri nedeniyle eleştirilmişti. Ayrıca yapay zekâsının insanlara zarar vermek için kullanıldığı iddiaları da vardı. Şirketin yeni bir sözleşmeye mi hazırlandığını bilmiyoruz ancak bu ifadeleri kaldırması biraz endişe verici. Birkaç ay önce OpenAI’ın da kendi politikalarıyla çelişerek iHA avcısı sistemler için ABD’li bir savunma şirketiyle ortaklık kurduğunu görmüştük.